〈南部〉《中正路五福本店》日治街屋求售 文化局關切
〔記者洪瑞琴／台南報導〕中正路日治時期街屋「五福本店」，屋齡近九十年，至今外觀與內部空間仍保留相當完整，極為顯眼特色的老屋要出售，引發外界關注，文化局表示該建物列入文資清冊，將會找有意願的買主協助保留，接案委託代售的房仲業表示，老屋主對老宅有感情，也希望有心買下的新主人能夠原貌保留利用。
地坪六十八．八坪 開價六千餘萬
中正路昔稱末廣町，是日治時期經過整體規劃的第一條市街商業大道，目前仍保有一些街屋立面，除了林百貨已列市定古蹟，「五福本店」是唯一仍保留巴洛克風格有華麗浮雕的老建築，地坪約六十八．八坪，開價六千八百八十萬元。
代售業者︰有意願的買主詢問度高
受託代售的永慶不動產經理郭峻瑋表示，中國城拆除後將改造潟湖廣場，加上林百貨商圈，中正路地價好之外，主要是老屋本身有歷史有故事，見證中正路商業繁華，有意願的買主詢問度高，就有位台中業主受老屋之美吸引專程南下，並表明「有文化才有價值」，全部拆掉很可惜，今、明兩天也都有其他人預約看屋。
郭峻瑋表示，據老屋主講述老宅故事，當年家族長輩是從中國福建運送大樟木作木構，加上堅固磚造創立家業，經營日用百貨商店，承載辛苦打拚歲月，其實很捨不得售屋，可是年歲大，後代子女又多半不在國內，只好處分房宅，也希望新屋主能善加珍惜。
入列文資清冊 建築立面保留完整
由於六月間才發生和平街一間文資清查列冊老屋遭新買主拆除，讓文化局措手不及，這間中正路街屋，也是列冊名單之一，成為台南歷史老屋保留與否的重要指標之一。
文化局︰尋找願保留的業主協助洽談
文化局表示，五福本店約建於一九二八年，屬傳統磚木構造，建築立面保留完整，可見花草圖騰的「福」字商號，精美華麗，作工細緻，亦見證昔日泥水匠藝之美，具有歷史建築價值。
文化局表示，將會尋找願意保留的業主協助洽談，或是將來有成交的新買家，也可依南市歷史街區振興條例補助修繕；文化局不諱言，對於民間私有的老建築，強硬指定文資身分，反而綁手綁腳牽制，鼓勵活化再利用，才更能保留老屋延續生命。
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