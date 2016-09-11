〈南部〉花媽團隊 兩位副市長將上任

2016-09-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨傍晚發布最新人事，新任兩位副市長分別由史哲、許銘春擔綱，勞工局長為鄭素玲；史哲與鄭素玲將於九月十二日上任，許銘春則是十月一日到職，文化局長遺缺由副局長王文翠代理。

市府說明，史哲歷任高市文化局長、新聞處長、勞委會勞工保險局總經理等；許銘春曾任高市新聞處長、法制局長等職；勞工局長鄭素玲原為高市勞工局秘書，曾任高市客委會秘書、勞工局秘書、教育局秘書、劉世芳副市長秘書等職。

市長陳菊表示，新任人選皆為一時之選，且有豐富市政工作經驗，同時也提升團隊年輕化與女性比例，相信新任人選在未來皆能勝任新職，為市府團隊再創高峰，克盡對市民服務之責。