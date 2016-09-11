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〈南部〉機電維護 過港隧道部分封閉

2016-09-11

〔記者黃旭磊／高雄報導〕旗津過港隧道將於十二日起，分兩階段封閉單向車道，進行機電維護及路面清掃。

高雄港務警察總隊表示，過港隧道將於週一（十二日）晚間九點至隔天清晨五點封閉北孔車道（前鎮往旗津），週二（十三日）晚間九點至隔天清晨五點封閉南孔車道（旗津往前鎮），封閉期間將清掃道路、洗刷牆面及維修機電設備。

警方表示，施工期間，請駕駛避開該時段通行，並請經過隧道時保持安全距離，不可越線超車。

過港隧道曾於八月廿九日發生貨櫃聯結車疑因空櫃彈跳，撞毀限高標誌，造成四位民眾受傷意外，上班交通尖峰時段車流回堵超過兩小時，警方提醒駕駛注意限高規定，避免影響其他用路人權益。

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  • 旗津過港隧道將於十二日起分兩階段封閉單向車道，進行機電維護及路面清掃。（記者黃旭磊攝）

    旗津過港隧道將於十二日起分兩階段封閉單向車道，進行機電維護及路面清掃。（記者黃旭磊攝）

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