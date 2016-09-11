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〈南部〉十全果菜市場拆遷 正反各說各話

2016-09-11

〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕十全路果菜市場拆遷案鬧得沸沸揚揚，副市長許立明透過臉書呼籲，挺自救會的人挺的不是土地正義，而是不正、不法的圈地利益！許立明說，果菜市場拆遷後，姑且不談未來滯洪量可降低愛河寶珠溝十八公分的排水水位負擔，單就這一位自救會會長（指吳富雄）的狀況，近一千坪土地佔用四十年，怎能叫作土地正義？

許立明指出，吳富雄四十年前明知已完成徵收，還去收購他自稱的權利，出租、收租金四十年，這四十年的地價稅還是高雄市政府繳的；明知沒有土地所有權，還可圈地坐享租金四十年，難道這就叫作土地正義？

對此，自救會會長吳富雄反批許立明惡意抹黑，他表示，自己的一千坪土地分為兩筆，其中一筆近四百坪土地，早在民國四十八年，他的父親向生活困苦的佃農收購權利，也就是俗稱的二手佃農，當時佃農需繳交的租金，都是他家繳交的，現在還留有繳費證明。另一筆土地約五百八十坪，則是民國五十八年，他投資朋友經營的拆船公司，為儲放拆船拆下來的物品，向蔡姓地主購買的，他個人只有一半約二百九十坪的土地所有權。以上兩筆土地都在六十二年徵收前就取得，許立明的指控完全是惡意抹黑。

針對吳富雄說他收購佃農權利是在六十二年完成徵收之前，許立明認為︰「這不是更可惡嗎？」三七五減租是特別照顧佃農的政策，就是為了防止弱勢佃農農地被兼併，承租權以不得移轉為原則，吳富雄收賺農用土地的「權利」，去做罐頭工廠，這就是土地正義嗎？「土地正義」或「居住正義」沒有這麼廉價吧！

市議員何權峰也說，十全路果菜市場早在幾十年前就已被劃為道路用地，延宕至今，地方無法發展，當地也是十大肇事路口，為了公共利益，拆遷刻不容緩。

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