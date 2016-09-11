〈南部〉以住代護 黃埔新村再添14戶
2016-09-11
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府首創的「以住代護人才基地」計畫，前兩波由廿二組新住戶入住黃埔新村，今年第三波徵選經評審委員面談後，黃埔新村昨再迎接十四組新住戶入住；目前共有卅六戶新住戶接替原住戶守護老宅的任務。
位在鳳山陸軍官校旁的黃埔新村，原為日治時期官舍，早在國民政府潰敗來台前，名將孫立人已帶領部隊進駐，堪稱全台第一代眷村；近年來，隨著國防部收回各地眷村，黃埔新村也走入歷史，但高市文化局搶在軍方拆除眷舍前，將黃埔新村指定為文化景觀，加以保留眷村文化。
隨著眷村住戶陸續遷出而逐漸沒落，為保存眷村文化，文化局去年啟動「以住代護」計畫，前兩梯次已成功媒合了廿二組入住者，來自多元領域，包括資訊設計師、建築設計師、街頭藝人、動畫師、舞蹈家等；昨再迎接十四組新住戶入住，目前共有卅六戶新住戶接替原住戶守護老宅的任務。
為歡迎新住戶入住新家，「新村換防」辦桌活動昨下午先舉辦講座，並安排新舊住戶相見歡，有原住戶移交眷舍保存任務給新住戶的意涵。新任副市長史哲表示，眷村因住而生，眷村保留因住而活，眷村生活的記憶早已跨出竹籬笆，融入台灣社會，成為台灣文化不可或缺、難以分割的重要元素之一。
為延續前三波熱潮，除了鳳山黃埔新村，未來文化局將於左營海軍眷村開放「以住代護」，邀請有志保存眷村文化或希望成為文化新移民的民眾踴躍提案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
談判亮槍3人嚇住14人 快打部隊通逮
爭風吃醋！廿二歲李姓男子和女友的前男友十六歲林姓學生「嗆堵」，找來友人助陣，一行十四人對上廿四歲林姓男子一方三人前晚約在麻善大橋防汛道路談判，結果因為林男和廿一歲楊姓友人持兩把改造手槍強過李男一方，麻…
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 芳香日日 轉念
- 胡德夫開唱 嫩妻祭青木瓜補身
- 異色童話館 憂鬱王子
- 總統安全防護車 車齡過久須汰換
- 再見瓦城威尼斯奪獎 趙德胤:感謝台灣栽培
- 張軒睿攬牢牢 安心亞大讚暖男
- 印尼女想殺雇主 又擔心阿公阿嬤
- 這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
- 台灣拔河隊 世界盃女子500公斤4連霸！
- 貓打疫苗恐致腫瘤 不打就違法 飼主好煎熬
- 聘馮明珠任顧問 北京故宮「統戰」
- 蘇明成一氧化碳濃度過低 成自焚證據
- 《大福彩》 頭獎摃龜
- 自由廣場》宮女二進宮
- 美網男雙 傑米．莫瑞和索亞瑞斯奪冠
- 坦尚尼亞5.7地震 至少11死100傷
- 楊小濱／路遇小學老師
- 麥肯：美亞太戰略 台扮演重要角色
- 女友中指戴鑽戒 郭富城好事近？
- 日本LPGA錦標賽》搶2連霸 盧曉晴衝上第一
- 房仲：高潛勢區 議價空間增一成
- 【愛讀書】 《今日的佳餚》
- 吳思賢收「金」 嗨慶入圍
- 兆豐銀董監全面改派 工會促換酬庸主管
- 自由廣場》912該找馬英九才對吧
- 恰恰主揪送鋒禮 「我要逼他用」
- 一生
- 北市精華地 多在液化高潛勢區
- 秘書長公開徵選 單項協會多表贊同
- 第7例境外移入茲卡 星籍女學生被隔離
- 兆豐案 政院要求立即對蔡友才求償
- 巨額工程最有利標採購 四年要達五成
- 〈徵文大拼盤〉想玩電玩 也沒那麼難
- 尹衍樑︰不介入中信董監改選
- 米亞星世界 2016.9/11～9/17
- 〈情字這條路〉不合則分 放手各自飛
- 自由廣場》軍公教就是這樣被污名化的
- 美網／喬帥負能量爆炸 撕衣怒進決賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉以住代護 黃埔新村再添14戶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分