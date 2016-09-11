| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉以住代護 黃埔新村再添14戶

2016-09-11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府首創的「以住代護人才基地」計畫，前兩波由廿二組新住戶入住黃埔新村，今年第三波徵選經評審委員面談後，黃埔新村昨再迎接十四組新住戶入住；目前共有卅六戶新住戶接替原住戶守護老宅的任務。

位在鳳山陸軍官校旁的黃埔新村，原為日治時期官舍，早在國民政府潰敗來台前，名將孫立人已帶領部隊進駐，堪稱全台第一代眷村；近年來，隨著國防部收回各地眷村，黃埔新村也走入歷史，但高市文化局搶在軍方拆除眷舍前，將黃埔新村指定為文化景觀，加以保留眷村文化。

隨著眷村住戶陸續遷出而逐漸沒落，為保存眷村文化，文化局去年啟動「以住代護」計畫，前兩梯次已成功媒合了廿二組入住者，來自多元領域，包括資訊設計師、建築設計師、街頭藝人、動畫師、舞蹈家等；昨再迎接十四組新住戶入住，目前共有卅六戶新住戶接替原住戶守護老宅的任務。

為歡迎新住戶入住新家，「新村換防」辦桌活動昨下午先舉辦講座，並安排新舊住戶相見歡，有原住戶移交眷舍保存任務給新住戶的意涵。新任副市長史哲表示，眷村因住而生，眷村保留因住而活，眷村生活的記憶早已跨出竹籬笆，融入台灣社會，成為台灣文化不可或缺、難以分割的重要元素之一。

為延續前三波熱潮，除了鳳山黃埔新村，未來文化局將於左營海軍眷村開放「以住代護」，邀請有志保存眷村文化或希望成為文化新移民的民眾踴躍提案。

廣告
  • 鳳山黃埔新村「以住代護」計畫迎來第三梯次新住戶。（記者黃佳琳攝）

    鳳山黃埔新村「以住代護」計畫迎來第三梯次新住戶。（記者黃佳琳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
談判亮槍3人嚇住14人 快打部隊通逮

爭風吃醋！廿二歲李姓男子和女友的前男友十六歲林姓學生「嗆堵」，找來友人助陣，一行十四人對上廿四歲林姓男子一方三人前晚約在麻善大橋防汛道路談判，結果因為林男和廿一歲楊姓友人持兩把改造手槍強過李男一方，麻…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈南部〉以住代護 黃埔新村再添14戶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.