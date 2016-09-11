〈南部〉以住代護 黃埔新村再添14戶

2016-09-11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市府首創的「以住代護人才基地」計畫，前兩波由廿二組新住戶入住黃埔新村，今年第三波徵選經評審委員面談後，黃埔新村昨再迎接十四組新住戶入住；目前共有卅六戶新住戶接替原住戶守護老宅的任務。

位在鳳山陸軍官校旁的黃埔新村，原為日治時期官舍，早在國民政府潰敗來台前，名將孫立人已帶領部隊進駐，堪稱全台第一代眷村；近年來，隨著國防部收回各地眷村，黃埔新村也走入歷史，但高市文化局搶在軍方拆除眷舍前，將黃埔新村指定為文化景觀，加以保留眷村文化。

隨著眷村住戶陸續遷出而逐漸沒落，為保存眷村文化，文化局去年啟動「以住代護」計畫，前兩梯次已成功媒合了廿二組入住者，來自多元領域，包括資訊設計師、建築設計師、街頭藝人、動畫師、舞蹈家等；昨再迎接十四組新住戶入住，目前共有卅六戶新住戶接替原住戶守護老宅的任務。

為歡迎新住戶入住新家，「新村換防」辦桌活動昨下午先舉辦講座，並安排新舊住戶相見歡，有原住戶移交眷舍保存任務給新住戶的意涵。新任副市長史哲表示，眷村因住而生，眷村保留因住而活，眷村生活的記憶早已跨出竹籬笆，融入台灣社會，成為台灣文化不可或缺、難以分割的重要元素之一。

為延續前三波熱潮，除了鳳山黃埔新村，未來文化局將於左營海軍眷村開放「以住代護」，邀請有志保存眷村文化或希望成為文化新移民的民眾踴躍提案。