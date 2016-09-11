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〈南部〉教育新南向 大學深耕當前鋒

2016-09-11

〔記者蔡清華／高雄報導〕新政府布局南向經貿政策，並以高市為門戶，高市各大學積極著手培訓相關語言、經貿人才；不過，已在東南亞打拚多年的台商提醒台灣學子，想在南方的經貿立足，不僅要和各國人民拉近關係，更必須多點「狼性」企圖心，才有競爭力。

高雄大學 泰國專班豐收

布局越南十年有成的高雄大學，今年將觸角伸向泰國，開辦「區域文化及經貿人才泰國專班」，首期招收卅一位學生，經過激烈角逐，選出十人派赴「曼谷澱粉」等指標性台商企業見習，實際接觸接單、生產、品管、倉儲、物流業務，日前結訓返國。

專班主持人、學術副校長莊寶鵰表示，學生的待人接物、學習能力與意願，普遍獲得企業主肯定，願意持續提供名額，也建議雙方擴大合作，將教學、實習、就業一條龍，培育更多泰國通人才，企業端贊助學費、獎學金及就業保障。

高師大 赴馬開碩士專班

另外，高雄師範大學則以馬來西亞為發展據點，除協助培訓華文師資、與四所大學簽訂國際合作協議外，明年三月將派教師到馬國開設碩士專班及學分班，擴大雙邊交流。

文藻、高應大 不落人後

文藻外語大學長年培育華語師資派駐越南，高應大也深耕東南亞多年有成，目前已有兩位越南籍校友擔任當地大學副校長職務，未來將持續開設專班招生，加強與台商、校友企業的產學研發及技轉合作。

高雄大學泰國專班日前結訓，校方代表、台商企業主及官方代表在泰國進行意見交流時，台商語重心長地說，許多台商目前都面臨企業需要交棒的階段，來自台灣的台商，多少仍存有一點私心，希望台灣可以在東南亞國家永續發展。

台灣想要「南進」，人才非常重要，在東南亞的台商企業，主要幹部結構分為三個，分別來自台灣、中國、在地人，台灣學子學習態度、能力都不錯，但出來打拚，就要多點「狼性」企圖心，不能只滿足小確幸。

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  • 學子實際進入泰國台商企業，體驗不同企業文化。（記者蔡清華翻攝）

    學子實際進入泰國台商企業，體驗不同企業文化。（記者蔡清華翻攝）

  • 高雄大學開辦泰國專班。（記者蔡清華翻攝）

    高雄大學開辦泰國專班。（記者蔡清華翻攝）

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