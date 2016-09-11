〈南部〉《觀察筆記》天下第一軍

2016-09-11

回眸，黃埔新村沉浮歷史汪洋中。

在上個世紀二戰，孫立人的新一軍遠征緬甸，殲滅日軍十餘萬人，有天下第一軍稱號。民國三十五年，國共兩黨軍首度在四平對決，孫軍首先攻入四平，重創林彪十多萬人四野兵團，一路沿松花江追擊，打得四野潰不成軍，林彪僅以身免。

戰功彪炳的他撤退在鳳山黃埔訓練新軍，遭忌為蔣軟禁除兵權，所屬含冤，心恨多難解散。

記得黃埔新村的就這一段烽火煙硝的味道，濃郁的北方氛圍中，坐在樹下聽收音機的京劇，腳打著拍子，行路緩步駝背，老伯伯正是那年穿過槍林彈雨，打得囂張林彪差點滅亡的漢子。

他們可是洶洶紅潮的中流砥柱，英雄竟斷送在白色恐怖中。留下這一片眷村，追懷的是他們撐起一片天，可以取而代之卻不動，看孫立人儒將堪比清曾國藩。他們人生抉擇的答案，已經落入幽冥杳杳不可尋。

但是，黃埔新村依然灑脫挺立在時間長河的澎湃裡，大江東去了，新一軍影像歷久彌新！（資深記者黃明裕）