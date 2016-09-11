〈南部〉恆春車鼓陣 惹哭萬巒長者
2016-09-11
〔記者邱芷柔／屏東報導〕已有兩百多年歷史的「車鼓陣」，是結合當地音樂和表演形式的民俗技藝，隨著時代變遷，弄車鼓的演出逐漸消逝，萬巒鄉立圖書館有感於傳統文化沒落，邀請恆春著名車鼓團到萬巒展演「人生六部曲」，讓不少長輩憶起自己年少時光，忍不住落淚。
觀看表演的阿公阿嬤說，小時候就看過村裡的長輩在做車鼓表演，看到恆春的表演團就會想起過去的場景，回憶瞬間湧上心頭，希望這樣的表演可以一直傳承。
團員加起來上千歲的「五六上工尺歌謠團」，以恆春傳統歌謠結合弄車鼓的表演，特別坐了兩個小時的車，從恆春來到萬巒，唱出人生不同階段的故事。
團長姚杏芝表示，她從小學習國標舞、芭蕾舞及現代舞，一次和朋友聊天時發現社區裡還保有傳統車鼓陣，於是開始向當地耆老學習，現在也在社區授課，希望更多人認識車鼓陣。
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