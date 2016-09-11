〈南部〉大鵬灣重劃爭議 沾政治味
2016-09-11
〔記者葉永騫／東港報導〕大鵬灣守護祖先土地自救會昨天召開座談會，現場拉起懷念國民黨籍老縣長柯文福的紅布條，並向柯文福的女兒、國民黨籍不分區立委柯志恩陳情，內容還涉及詆毀縣長潘孟安，潘孟安大動作表明將發出存證信函捍衛清白，由於柯志恩外傳為下屆國民黨縣長人選，意外引爆了政治味。
自救會昨天舉行座談會，邀請柯志恩到場，現場還拉起懷念柯文福的紅布條。里民痛批，原本每分地租金只要三千多元，現在漲一百倍，是逼漁民跳海？
柯志恩說，儘管中央和地方都是民進黨執政，她會設法和潘孟安溝通，並強調關心這件事與下屆縣長選舉無關。
不過，座談會中發放的新聞稿內容卻有「起訴書」，並將土地開發公司董事長鍾嘉村備註是縣長潘孟安的主要金主。
潘孟安傍晚發出聲明表示，大鵬灣重劃案是擔任立委時接獲自救會陳情、參與協調，現在竟捏造起訴書，誣衊鍾嘉村是他的金主，完全顛倒是非，將寄發存證信函給自救會三位幹部及柯志恩，要求立刻停止捏造及散播，否則提告。
柯志恩屏東服務處昨天起也在國民黨屏東縣黨部掛牌運作，政壇已經嗅到縣長選舉的味道。
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