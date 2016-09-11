〈南部〉台電進駐屏縣府 合推太陽光電

2016-09-11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台電昨天正式進駐屏東縣政府綠能辦公室，與縣府攜手力推太陽光電發電機組，台電也提出三大保證，包括許可案件保證併網、保證躉購廿年、保證合理利潤，力邀業者到屏東建置太陽光電。

台電屏東區營業處處長陳銘樹指出，去年太陽光電屏東的躉購件數達八百四十六件，發電量超過一億三千萬度，減碳量更逾六萬八千公噸，相當於一百八十座大安森林公園的減碳量。

提出合理利潤等保證

「比寄定存還好！」陳銘樹說，三坪的屋頂可以設置一千瓦，目前設置費用每千瓦約需六萬元，等於設置七、八年後就能回收，利潤率可達百分之五，台電進駐縣府綠能辦公室首要的目標，就是以保證併網、躉購廿年、合理利潤三大保證，鼓勵更多鄉親、業者設置太陽光電。

協助解答與受理申請

屏東縣長潘孟安說，屏東率先全台成立綠能辦公室，每天上午由台電人員進駐專案推動辦公室，協助解答用電問題、查詢饋線以及受理併聯審查申請案等，提供更有效率的綠能推動服務。

經濟部部長李世光昨也特別帶隊到屏東視察，他表示，推動綠能政策，地方的配合是最重要的關鍵，屏東發展「養水種電」、「魚水共生」、「沼氣發電」、「洋流發電」等，足見縣府落實推動綠能的決心。