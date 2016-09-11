〈南部〉巨竹加鹿皮 打造阿美族新帆船
2016-09-11
〈/命名大馬蘭自治號tag_a〉
〔記者黃明堂／台東報導〕十支巨竹造船身、十八匹鹿皮製帆的阿美族新帆船，昨天正式命名為「大馬蘭自治號」，將由船組練划後，航向東海岸，拜訪各部落的傳統海洋文化。
將訪東部海洋民族
這艘帆船是由南島社區大學與大馬蘭阿美族人耗費兩年時間打造，由於在地造船工法消失，根據老人家口述及參考台灣及其他南島語族的帆船造法，原本造了一艘林投葉為帆的船，雖成功下水試划，但葉帆禁不起風吹，於是再參考台灣北部原住民的作法，買了十匹水鹿皮縫製成帆，又從花蓮採集直徑有卅公分的巨竹，經烤、薰等程序打造船身，完成第二艘帆船。
昨天上午舉行命名及下水儀式，在杉原海邊，約卅名族人著傳統服裝，吟唱古調，在船頭備小米、南瓜、芋頭、檳榔、煙草、米酒等供品，由長老祭祀，祝頌一帆風順，正式命名KanaFarangaw（大馬蘭）自治號。
計畫主持人、南島社區大學總幹事劉烱錫說，阿美族是海洋民族，但傳統造船文化幾乎消失，希望藉著大馬蘭自治號的建造，逐步找回造船文化，也串連東海岸的其他海洋民族，共同建構出東台灣的傳統船文化。
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