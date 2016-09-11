〈台北都會〉萬里蟹來了 假日市集開賣囉

2016-09-11

〔記者林欣漢／新北報導〕萬里蟹進入產季，新北市農業局昨下午在野柳漁港舉辦捕蟹船卸貨展演、假日活蟹市集開賣活動，讓遊客可直接向漁民採購新鮮活蟹，也到海邊一遊，觀察海蟹產業。

昨天下午，野柳漁港藍色公路候船亭辦理萬里蟹卸貨展演活動，讓民眾直擊萬里蟹從漁船進港、卸貨、分級等作業流程；現場並提供限量兩百斤的現撈活蟹，不到半小時搶購一空。

到野柳拍環景的趙姓民眾，排隊排了三小時，成功買到鮮活萬里蟹，立即請產銷班代客煮熟現吃；他說，新鮮的萬里蟹吃起來口感鮮甜，蟹肉也很細緻，非常好吃。

農業局長李玟說，捕蟹船進港卸貨後，大多直接配送至通路端，消費者少有機會觀察海蟹產業，或向漁民直購活蟹；即起至十一月廿七日，每個週末假日（包含中秋、雙十連假），野柳假日活蟹市集提供自家捕撈的萬里蟹及當季海鮮讓民眾選購，歡迎民眾前來享用秋季限定的鮮美滋味。

中華籠具漁業協會秘書長顏福清說，進入秋季，三點蟹愈來愈多，花蟹及石蟳還要晚一點才有，預估今年產量維持四、五百公噸上下，和去年差不多；目前萬里蟹一斤價格在兩百五十元至三百五十元不等。