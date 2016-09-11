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〈台北都會〉萬里瑪鋉溪封溪 禁垂釣捕蝦蟹

2016-09-11

〔記者俞肇福／新北報導〕為了保護生態，萬里區瑪鋉溪上月底實施封溪護漁，封溪區域自中幅淨水場攔砂壩起往上游（含支流）至陽明山國家公園管理處界；新北市農業局特別呼籲民眾，切勿任意垂釣及捕捉蝦蟹，違者將依漁業法裁處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰款。

瑪鋉溪主流發源於萬里區溪底里大尖山、北五指山之間的山谷，經溪底、崁腳、萬里等處，最終於瑪鋉漁港西側注入東海，河流水質清澈且流量穩定，溪內亦有原生魚種溪哥、苦花等；不分平日或假日，經常可看到親子戲水的畫面。

瑪鋉溪護漁志工巡守隊召集人吳兩成表示，瑪鋉溪為萬里最大溪流，充滿小時候戲水回憶；近年觀察發現，雖沒有水質污染，溪內原生魚種的數量卻日減。他號召當地三十位居民成立志工巡守隊，並主動向農業局提議封溪護漁，獲得農業局同意，上月底開始封溪，志工開始巡護，盼能重現昔日豐富生態。

農業局長李玟指出，為遏止在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕等行為，市府設有檢舉獎金，若發現違法濫捕，以電話向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發新台幣兩千元。相關封溪護漁資訊，可上農業局網站（http://www.agriculture.ntpc.gov.tw）點選「生態保育」查詢，或致電專線2965-4824查詢。

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  • 為了保護生態，萬里區瑪鋉溪上月底實施封溪護漁。（記者俞肇福攝）

    為了保護生態，萬里區瑪鋉溪上月底實施封溪護漁。（記者俞肇福攝）

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