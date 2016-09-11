〈台北都會〉攀爬勒斃植物 志工清除「綠色殺手」
2016-09-11
清除「巴西水竹葉」及「小花蔓澤蘭」
〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣有許多外來種植物破壞本土環境生態，土城區公所昨號召山林志工及自然景觀保護協會成員約五十多人，前往土城區文筆山步道，清除外來種「巴西水竹葉」、「小花蔓澤蘭」等，半天共拔除卅五大袋的外來植物。經建課長蔡慶賢說，外來入侵植物量多，昨天只是起頭，志工人員將持續清除，長期抗戰。
蔡慶賢說，土城區鄰近山區，導覽志工日前進行例行教育訓練時，觀察到文筆山步道有「巴西水竹葉」、「小花蔓澤蘭」兩種外來種入侵植物蔓延；這類入侵性植物會和台灣原生植物爭奪土壤水分及養分，且容易吸引授粉昆蟲，導致本土植物授粉機率降低，造成本土植物繁殖力衰退，嚴重壓迫台灣原生植物的生長空間，因此號召志工協助清除。
昨天，兩單位共動員五十多位志工，沿著文筆山步道兩側清除，花了半天時間，清出卅五袋的入侵植物，與山區舉目可見的同類植物相比，還有很大的努力空間。蔡慶賢說，入侵植物的開花期約在十月，所以在開花前動作。
自然景觀保護協會成員王素卿說，「巴西水竹葉」是以「毯墊」方式強勢入侵，周邊看不到其他花草的蹤跡；此植物對環境的適應能力很強，地下走莖發達，會阻礙其他植物生長，被認定為全球百大入侵種之一。
外來種強勢入侵 壓迫原生植物
「小花蔓澤蘭」號稱「植物殺手」，名列台灣十大外來入侵種之一，以「勒斃致死法」接近大樹、攀爬植物、悶死樹林，殘害周邊林相。其無性繁殖能力強，重新生根及開花後，藉由風力傳播種子四散，對周遭環境農地作物及山區林木影響巨大。這些強勢的外來種入侵，也會衝擊生物多樣性，必須加以杜絕其生長。
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