〈台北都會〉《用心生活》【採訪側記】精進技巧 維修隊思考轉型

2016-09-11

隨著社會資源共享，許多偏鄉地區也能獲得嶄新或堪用的二手家電物資，加上3C產品維修技術高，台科大社會服務團電器維修隊收到的維修電器逐年減少，從過去寒暑假一次出隊可收到上百件，現在大約只剩四、五十件；因此，維修隊也在思考轉型，精進維修技巧和其他服務。

電器維修隊隊長劉重志說，因政府現在提供偏鄉補助越來越多，在資源增加的情況下，雖壞損的電器修復率仍有六、七成，但不少民眾還是選擇直接丟棄，換新的或二手電器使用，導致維修隊近年收到的待修電器越來越少。

加上科技產品日新月異，像是手機、電腦、液晶電視等3C精密產品，維修技術比電風扇、電鍋、吹風機、烤箱等小家電更高，甚至得根據型號更換電子板，較難在一次出隊中就修復好，因此能協助修繕的電器也減少。

劉重志說，校內師生壞掉的電器都是隊員們平時練習的「樣品」，有時校外人士也會口耳相傳，特別送來壞損的電器請他們修。

由於發現過去不少送來維修的電器其實沒壞，只是村民或老人家不熟悉操作方式，因此，維修隊可能在協助修繕之餘，教導村民如何正確使用，讓這些電器發揮更大功用，維修隊也有新的出路！

有電器要維修送偏鄉的民眾，可到國立台灣科技大學社會服務團的臉書粉絲專頁留言，約定時間後將東西送去修，或在社辦開放時間︰平日上午八點半至晚上十點、假日上午十點至晚上十點，直接將東西送到社辦即可。（記者謝佳君）