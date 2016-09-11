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〈台北都會〉《用心生活》台科大社服團 大學生行善團 下鄉修電器

2016-09-11

前言︰人生的長度，我們無法計算；人生的高度，我們自己掌握；當滿足，建立在自我實現的人生價值上，快樂就會隨之而來，他們都是在平凡中持續「用心生活」的人，值得我們學習與尊敬。

記者謝佳君／專訪

五十多歲的男子駕著貨車，載來一台超過十七年的老舊洗衣機，當年他和女兒一同買了這台洗衣機，女兒卻不幸魂斷九二一大地震，這台洗衣機有著他和女兒滿滿的回憶，因此，即使洗衣機已壞了多年，男子仍捨不得丟棄；雖抱著一絲希望，期待台科大社會服務團的學生們能協助修好洗衣機，最後仍沒能讓它「起死回生」，但談起這段故事，男子和在場學生們都紅了眼眶。

國立台灣科技大學「社會服務團」成立於民國六十八年，除了暑期營隊、課業輔導及走訪村落，每年寒暑假，學生們也會組成「電器維修隊」，扛著工具箱，前往偏鄉替村民免費修繕電器，每次修繕件數從四、五十件到上百件不等，像是電風扇、吹風機及電鍋等，包羅萬象。

電器維修隊 寒暑假服務偏鄉

社服團團長蔡承諺說，隊員大多來自機械系或電子、電機系，雖然能從課本學到基本知識，但修繕電器的實務技術多傳承自社團學長姊。隊員江旻軒和陳柏文說，以前總覺得修理電器很難，所以想體驗看看，挑戰不可能。女隊員蔡宜軒則直呼修電器很帥、很好玩，維修技術不輸男生，連「厝邊頭尾」都會請她幫忙修家電！

蔡承諺說，社服團會進入偏鄉部落，像是今年到屏東滿州鄉排灣族部落，在避難所及風雨球場定點免費協助村民修電器，今年修了四十多件，約五、六成都還堪用；不過，3C產品通常有電子板，較難現場修復。

爺不會用洗衣機 寫貼心小抄

蔡承諺說，有些電器背後可能有著一段故事、或對電器主人有著不同意義。曾有位獨居老爺爺抱怨洗衣機壞了不能用，但他們檢查發現，其實根本沒壞，只是因為老爺爺不會操作；於是，學生們把洗衣機設定好老爺爺最常用的模式，再寫一張小抄，讓老爺爺按著步驟操作。看著老爺爺又能開心使用洗衣機，讓他心裡湧起一股暖流，這是修好電器獲得成就感之外的另一份感動。

台科大社會服務團小檔案

成立時間 民國68年

社團人數 40~50人

服務內容 文康隊（暑期營隊、課

業輔導）、維修隊（電器維修）、親善／弘愛（走訪部落、扶助老弱）

獲獎紀錄 98、103年區域和平志工團績優團隊全國競賽科技服務類第一名；98、99、100、102、104年第17、18、19、21、23屆傑青獎「十大傑出社團」等

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  • 台科大社服團電器維修隊下鄉維修電器。（台科大社會服務團提供）

    台科大社服團電器維修隊下鄉維修電器。（台科大社會服務團提供）

  • 台科大「社會服務團」成立於民國68年，每年寒暑假學生組成「電器維修隊」，前往偏鄉替村民免費修繕電器。（台科大社會服務團提供）

    台科大「社會服務團」成立於民國68年，每年寒暑假學生組成「電器維修隊」，前往偏鄉替村民免費修繕電器。（台科大社會服務團提供）

  • 台科大社服團「電器維修隊」，寒暑假免費幫偏鄉村民修繕電器，像是電風扇、吹風機及電鍋等，包羅萬象。（台科大社會服務團提供）

    台科大社服團「電器維修隊」，寒暑假免費幫偏鄉村民修繕電器，像是電風扇、吹風機及電鍋等，包羅萬象。（台科大社會服務團提供）

  • 台科大社服團辦公室擺滿工具箱，每次出隊就得全部出動。（記者謝佳君攝）

    台科大社服團辦公室擺滿工具箱，每次出隊就得全部出動。（記者謝佳君攝）

  • 台科大社服團獲獎無數。（記者謝佳君攝）

    台科大社服團獲獎無數。（記者謝佳君攝）

  • 台科大社服團「電器維修隊」，寒暑假免費幫偏鄉村民修繕電器，像是電風扇、吹風機及電鍋等，包羅萬象。（台科大社會服務團提供）

    台科大社服團「電器維修隊」，寒暑假免費幫偏鄉村民修繕電器，像是電風扇、吹風機及電鍋等，包羅萬象。（台科大社會服務團提供）

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