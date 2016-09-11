〈台北都會〉醉男遭警推重傷 議員批沒說真話
〔記者郭逸／台北報導〕人民保母變推人惡煞？北市議員簡舒培接獲陳情，一名何姓男子上月喝醉，警消至捷運大安站處理，隨後竟因顱內出血送醫，何男的家屬詢問警消原因，對方指何男「自己摔倒受傷」；但調閱監視器發現，執勤的大安分局瑞安派出所馬姓員警推倒何男才是傷勢肇因。簡舒培痛斥警消隱瞞真相，要求相關單位於一週內給個交代。
大安分局督察組長汪大宇昨播放另一段監視器畫面，指何姓男子由計程車載送至捷運大安站已經摔倒，傷勢是否和馬員執勤時推倒何男有直接關係，必須持續調查。馬員強調，何男當下突然直衝自己，他僅「自保輕推」，何男才會倒地；當天在現場的李姓消防員也說，離開前聽到比較大聲的爭執，何男隨後倒地。
但馬員和消防員的言論引發何男家屬與簡舒培不滿，何男的女兒感到氣憤、荒謬，何男的兒子提到，消防員對當下的狀況屢次改口，第一次告知離開前發現父親自己跌倒，後又改口說父親和員警有爭執才會自己摔倒，令人難以置信。
簡舒培昨偕同家屬播放上月六日晚間十一點多捷運大安站周邊大樓監視器畫面，還原現場。簡痛斥人民保母變推人惡煞，事實擺在眼前，警消竟官官相護。
何妻昨說明丈夫的病情，因丈夫傷及腦部語言區和前額，說話不清楚、只有片段記憶，性情偶爾變得躁動，前天才出院，她必須二十四小時緊盯丈夫，每天都感到緊張、害怕。
簡舒培還說，馬員的密錄器沒電，無從得知現場對話，凸顯警消高層無法掌握警員出外執勤的狀況，居然還想避重就輕、隻手遮天，她要求警察局一週內給家屬交代，否則家屬不排除提告。
警分局指沒理由傷人 持續調查
大安分局副分局長程紹頤昨補充說明，員警當晚執行「救護」勤務，沒理由傷人，將持續調查細節，並向家屬表達歉意。
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