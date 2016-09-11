〈台北都會〉柯看台灣人 自我摧殘下苟活
2016-09-11
〔記者林惠琴／台北報導〕市長柯文哲昨出席「台灣的悲愴年代─從皇民化到二二八」研討會，他直言，從歷史的脈絡來看，台灣周圍列強挑戰太大，不論是中國、日本、美國或其他西方國家，超過台灣人所能負荷的程度，只能不斷自我摧殘才能活下來，強調「我的祖父就是最典型代表」。
從一九三○年代中期到一九五○年代中期，長達二十年裡，台灣經歷兩次空前變局，一次是日本統治下，台灣總督府推動皇民化運動；另一次則是終戰後，負責接收台灣的台灣行政長官公署統治失當、民心盡失，引發二二八事件，對於當時的台灣人所造成的影響是全面的、深遠的。
柯文哲以祖父為例說明，祖父出生於日治時代，認為自己是日本人，但中年時，政府頒給他一張「回復名譽證書」，一夕之間，他過去相信的東西全部不見、整個世界崩潰；強調台灣從三百五十年前就開始「精神錯亂」，歷經鄭成功時期、中國、日本等統治，台灣人不是自我侮辱、自我批判，在新的時代苟延殘喘，就是投降當順民，因為每次反抗就會被殺掉，剩下的都是比較乖，然後順民跟順民結婚，生下就是更順民。
除了自我認同，柯文哲說，文化也無法延續，鄭成功到台灣第一件事是燒掉教堂，日本統治台灣五十年，而國民黨時代連一個神社都沒有留下來，同時將霧社櫻花砍掉改種梅花，造成台灣有文明，沒有文化。
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