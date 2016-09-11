〈台北都會〉歷史早已定位 柯：當總統也不會超越

2016-09-11

〔記者郭逸／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，大查五大案、為市府節流，民調飆高，卻因大巨蛋案歹戲拖棚至近日才看似落幕，民調直直落。柯昨下午演講時，自評歷史定位早在前年就職市長就已經定了，因為他一個人走出台大醫院，花九個月當上市長，「就算以後當總統也不可能會超越。」

柯文哲昨以「我心目中的台北市」為題，分享自己從出生、求學、當兵到從醫的成功及生命觀，還有完成一日雙塔的心路歷程，並和現場學子互動，但他耗費大量時間闡述自己的歷史定位。

「自己認為自己能選上，那個就是奇蹟了。」柯文哲提到，誰能想像一個人走出台大醫院，講了九個月就當上台北市長，就和創業一樣，「第一桶金最困難，後面就不算什麼。」

柯轉捩點 就任市長那天起

即便上任後遭遇風風雨雨，柯文哲說，自己的歷史定位早在二○一四年十二月廿五日就職市長當天，就已經確定，「就算有天我當了總統，也不會超過，因為只有那天才是歷史。」他說，現在想想依舊認為「（素人選上市長）怎麼可能」。

柯文哲透露，自己從政是想學習前總統李登輝，讓台灣的政治走上一條沒有辦法回頭的道路。他說，先前有位朋友當他的面批評李登輝，提到無論政治派系、黑金等，都是在李的任內造成，李當時解釋，至少任內有一個重要的事，就是讓台灣民主化；自己也想和李登輝一樣，擁有自己的定位。

從政方針 強調「公開透明」

柯文哲期勉自己當上市長，讓台灣走向一條無法回頭的路，最後他選擇的是「公開透明」，不只會議紀錄，包括環評、都審、文資審議全部公開、透明，走出政治的另一條路。

柯文哲強調，公開透明讓北市府少了很多貪污、不法情事，這一年來政風處案子都得交到市長室簽核，他就發現和過去相比，少了很多錯事。