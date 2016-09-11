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〈台北都會〉70校位高潛勢區 2校先行地質改良

2016-09-11

〔記者梁珮綺／台北報導〕北市昨公布最新土壤液化潛勢圖，北市公立高中職以下學校有七十校位在高度液化潛勢區，明星高中建中、師大附中皆位於高度區，北一女則是綠色的低度液化區。教育局表示，目前向內政部申請「安家固園計畫」經費補助，初步由金華國中、長春國小進行地質改良示範工程，作為未來改善評估依據。

北市共有二百五十一所公立高中職以下學校，有七十校全校區完全位於高度液化潛勢區，為二所特教學校、九所高中職、十八所國中、卅五所國小、六所幼兒園；而有廿七校為無液化區，為五所高中職、五所國中、十七所國小，教育局表示，無液化區學校多位於山區，如陽明山小學、平等國小、雙溪國小等。

而配合內政部營建署「安家固園計畫」五年一百廿億補助，北市工務局預計選擇兩間位於高度土壤液化潛勢區內的學校試辦，初步擇定金華國中、長春國小。金華國中校長俞玲琍表示，學校校舍使用多年，中央既然願意出錢改善，學校與家長很願意配合，希望改善後能更保障學生安全。

教育局指出，依行政院頒布「建築物實施耐震能力詳評及補強方案」辦理公有建築物耐震評估，北市共有七百四十四棟校舍需補強，近七年來已完成六百六十六棟校舍耐震補強，今年底可再完成七十棟，預計明年完成剩餘八棟校舍補強。而經耐震補強校舍在提升耐震係數後，地震來臨時可有效降低土壤液化帶來的影響。

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  • 金華國中進行地質改良示範工程，以讓位於高度土壤液化區建物更加穩固。（資料照）

    金華國中進行地質改良示範工程，以讓位於高度土壤液化區建物更加穩固。（資料照）

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