〈台北都會〉北市土壤液化區 醫院、飯店、車站都中鏢
市聯醫 4院區處高危險區
〔記者郭逸／台北報導〕台北市工務局昨公布台北市土壤液化潛勢圖，部分醫療院所、知名國際飯店、捷運車站等都在紅色的高度土壤液化潛勢區，國泰醫院、馬偕醫院、長庚醫院、三軍總醫院松山院區等大型醫療院所，北市聯合醫院的林森、忠孝、中興、和平婦幼等四個院區也全部「中鏢」。福華大飯店、國賓大飯店以及文華東方等知名飯店都位於高度土壤液化潛勢區；台北捷運台北車站、南港車站、新北投站等處，也都位處高度土壤液化潛勢區。
捷運局：已挖除液化土層
對此，捷運局主任秘書王偉表示，車站地下開挖至十五到廿公尺，已挖除液化區的土層，四周加裝連續壁，輔以地盤改良，原則上非常穩固；他也提到，機廠的樁基礎打到岩盤，結構較一般建築物還要穩固。
本報對照土壤液化潛勢圖，發現福華、神旺、維多利亞、文華東方、國賓及華國等知名飯店，都在紅色的高度危險區，其他如萬豪酒店則是中度危險區，君悅大飯店則因資料不足，未列入任何分區，市府將持續鑽探。
國賓飯店：只能做好安檢
國賓大飯店公關經理黃國瑋強調，公司無法解決土地問題，但內部逃生和消防設備都有定期接受北市府的稽查，安全沒問題。他也說，目前無法預估土壤液化潛勢圖是否影響業績，但會做好公司內部的安檢；但市府既然發現土壤液化，就要儘速研擬配套措施，例如施作地盤改良，消弭大眾的擔憂。
福華大飯店表示，老闆就是學建築出身，當初興建時深思熟慮，詳查土地、建築結構，原則上無虞，但土地狀態連動，應不只有土壤液化才會影響建築體，後續將瀏覽土壤液化潛勢圖，再思考如何與消費者溝通。
北市聯醫表示，尚未瀏覽土壤液化潛勢圖，但聯醫各院區都有專門的土木結構技師定期檢查，承載重量、屋內安檢全都符合標準。
不過，聯醫屋齡高，部分已看到土壤液化潛勢圖的民眾擔憂在院內若發生地震，可能會有危險。聯醫表示，目前沒有到院民眾或住院病人向院方反映土壤液化等問題。
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標題：〈台北都會〉北市土壤液化區 醫院、飯店、車站都中鏢
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