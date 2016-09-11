〈台北都會〉市圖醫院駐點 住院也能借書

2016-09-11

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立圖書館永和分館日前於永和耕莘醫院駐點，提供現場借書及辦證服務，住院病患及醫護人員也可利用網路借書方式，圖書館員每週會將借閱圖書送至醫院及病房，為病患、家屬、醫療人員提供閱讀服務。

市圖永和分館主任江燕鳳說，住院病人及家屬心情通常很沉悶，閱讀可以紓解病患及家屬的憂慮心情與壓力，永和分館特別與耕莘醫院合作，每週三下午定期於醫院駐點，提供現場辦證及借還書服務，並且貼心地為病患與醫護送書，盼能藉由書本為住院的病患送上心靈良藥，也讓忙碌辛苦的醫護人員在休息時得到精神上的支持。

定時到耕莘醫院洗腎的趙媽媽說，她每週要洗腎三天，利用上網預約借書，她可以在洗腎時看書，轉移注意力，讓枯燥的時間不再變得那麼難熬。