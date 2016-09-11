〈台北都會〉玩具銀行玩聚窩開張 開放共玩

2016-09-11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市玩具銀行「玩聚窩」昨天亮相，首場活動親子拼圖同樂會吸引不少家長帶著孩子同樂，場內的玩具讓孩子玩得忘我，新北市政府秘書長許育寧表示，透過民間協力，將玩具重整、分類，希望讓親子、祖孫共玩，訓練手、腦、肌肉的發展，遠離3C產品。

許育寧說，新北市玩具銀行想收集全世界的玩具讓小朋友玩，不管是新的、二手的，或家裡的玩具玩膩了、玩壞了，都可以交給玩具銀行的玩具醫師修理；除了二手玩具外，也有企業和玩具公司捐贈的，甚至從日本東京玩具美術館來的「木育玩具」，完全是木頭做的，非常有質感和教育意義。

「玩聚窩」位於新板特區權世界三樓，社會局長張錦麗表示，廿日起至十二月卅一日，每週二至週六上午九點至十二點，開放參訪、共玩，首波以循環再生的回收玩具為主，包括人氣玩具中古車、彈珠檯及桌遊等，如有團體報名可彈性調整；相關訊息可上「玩具銀行」官網及FB粉絲頁，洽詢電話：02-29663503。