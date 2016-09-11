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〈台北都會〉排廢污染溪 禍首是金屬加工廠

2016-09-11

環局架設遠端水質監測器 揪出源頭

〔記者何玉華／新北報導〕五股區五股坑溪日前疑遭偷排廢水污染，環保局在可疑工廠周邊溪流架設遠端水質連續自動監測器，九日當場查獲金屬表面加工業者違法排放廢水，現場採水檢驗，pH值高達九．七八，除要求業者停止排放，並將移送公安小組，若查證屬違章建築將列入優先排拆。

移送公安小組 若屬違建將優先排拆

環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，業者未依規定申請排放許可，直接將未處理的廢水排入溪流，已經違反水污染防治法第十四條，加上水質檢測為pH九．七八，違反同法第七條規範，不排除依法以情節重大裁罰最高金額三百萬元。

七日起陸續有民眾通報環保局五股坑溪遭污染變色，稽查員抵達現場時，水色已恢復清澈，研判是人為惡意短時間偷排；稽查員往上游追查，對可疑工廠進行地毯式搜索，並調派遠端水質連續自動監測設施監控。

九日發現水質監測設施訊號異常，查看發現附近側溝流出綠色廢水，沿側溝往上游追，當場查獲從事金屬表面加工（粉體烤漆）業者，將作業的廢水從廠房後方的排放管道排出，流入五股坑溪，現場採水量測pH九．七八，未符合放流水標準，立即令業者停止排放，並依違反水污染防治法告發。

孫忠偉說，五股坑溪是重點稽查河川區域，業者將移由市府公安小組處理，若屬違章建築將列入優先排拆，環保局後續仍將持續監控、搜索可疑污染源，一旦查獲將從重從嚴處分。

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  • 業者將未處理的綠色作業廢水直接排放至水溝中。（新北市環保局提供）

    業者將未處理的綠色作業廢水直接排放至水溝中。（新北市環保局提供）

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