〈北部〉總統盃帆船賽 洄瀾灣百帆齊揚

2016-09-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自全國15個縣市、28隊、286名帆船好手，昨日齊聚花蓮光華樂活園區洄瀾灣參加「105年總統盃全國帆船賽」，為期2天賽事共分男子組、女子組及公開組，年齡涵蓋國小至大專院校選手，還有日本教練來觀摩，預計明年與台灣選手同場競技。

台開集團連續6年舉辦洄瀾盃帆船錦標賽事，今年還邀請中華民國帆船協會、花蓮縣政府及花蓮縣帆船協會共同主辦，現場更有在地新城、明恥及光華等多所國小、逾200名學童一起鳴笛啟航，場面十分壯觀。

花蓮縣帆船協會理事長莊枝財說，今年賽事主要以國內選手競技為主，其中有名來自日本石恒島的教練前來觀摩，預計下回將帶選手報名參加，透過移地訓練，並在適合帆船活動的花蓮海域，提高賽事技能。