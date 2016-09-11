〈北部〉基隆》樂學卡空窗期 國一生被迫付全票

2016-09-11

公車處：已要求司機改進

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府預計九月中旬推出以一卡通作為電子票證及載具的「樂學卡」，卻因為整合上出現空窗期，傳出有國小畢業升國中的學生，因為還未拿到「樂學卡」，搭乘公車時司機要求以全票付費；對此公車處表示，已要求司機改進。

基隆市教育處與一卡通票證公司合作發行樂學卡，基隆高中職、國中小學子都可免費獲贈，除了是學生證，還結合多項功能，可到圖書館借書，搭公車、台鐵、客運等大眾運輸，海科館、市立游泳池、國民運動中心也都能用。

有家長向本報反映，家中就讀國小的孩子是使用悠遊卡的兒童優待卡，搭公車兒童半票八元，升國一的孩子得知市府推動「樂學卡」後，就未再申辦悠遊卡的學生卡，但因為「樂學卡」九月中旬以後才會發下來，搭公車時，司機以未持證件為由，要求付全票十五元。

公車處表示，針對樂學卡發行前的空窗期間搭車問題，上月底已發通告各分站，只要遇到升國一新生搭乘公車，十月底前允許他們使用優待卡，或穿制服投現金九元，無須額外補差額，會再加強駕駛的教育訓練。