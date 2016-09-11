〈北部〉基隆》樂學卡空窗期 國一生被迫付全票
2016-09-11
公車處：已要求司機改進
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府預計九月中旬推出以一卡通作為電子票證及載具的「樂學卡」，卻因為整合上出現空窗期，傳出有國小畢業升國中的學生，因為還未拿到「樂學卡」，搭乘公車時司機要求以全票付費；對此公車處表示，已要求司機改進。
基隆市教育處與一卡通票證公司合作發行樂學卡，基隆高中職、國中小學子都可免費獲贈，除了是學生證，還結合多項功能，可到圖書館借書，搭公車、台鐵、客運等大眾運輸，海科館、市立游泳池、國民運動中心也都能用。
有家長向本報反映，家中就讀國小的孩子是使用悠遊卡的兒童優待卡，搭公車兒童半票八元，升國一的孩子得知市府推動「樂學卡」後，就未再申辦悠遊卡的學生卡，但因為「樂學卡」九月中旬以後才會發下來，搭公車時，司機以未持證件為由，要求付全票十五元。
公車處表示，針對樂學卡發行前的空窗期間搭車問題，上月底已發通告各分站，只要遇到升國一新生搭乘公車，十月底前允許他們使用優待卡，或穿制服投現金九元，無須額外補差額，會再加強駕駛的教育訓練。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
林揆視察花東 承諾改善交通
行政院長林全偕同交通部長賀陳旦昨訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況，花蓮縣長傅崐萁提及蘇花改，直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」。賀陳旦回應，…
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 孟加拉工廠惡火 25死70傷
- 陳傑憲「突然」守外野 找鎧文應急
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei to decide on fate of fired teacher this week
- 韓嫩團嘴超甜 SEVENTEEN今天報答粉絲
- 北市精華地 多在液化高潛勢區
- 微小說 幫忙
- 大學博覽會 溫柔敦厚中文系
- 這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
- 日明治維新向英學 郵政發達
- 往事留聲機 那年稻穀的故事
- 焦點評論／清倉換水 署長必須離開
- 第7例境外移入茲卡 星籍女學生被隔離
- 自由廣場》老人不是沒有生產力
- 麥肯：美亞太戰略 台扮演重要角色
- 〈生活停看聽〉婚宴契約 新人要看清
- 自由廣場》體育署長幾品官？
- 安全性行為 全程戴套防梅毒上身
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rape allegation sparks Indonesian ire
- 中田英壽帥挺慈善 名流競標搶共進晚餐
- 越戰經典照 臉書不禁了
- 肺炎導致腎衰竭辭世 黃義雄來不及交代後事
- 〈看門道評味道〉自製醃瓜 放心吃
- 經典賽誰掌舵? 富邦明首發聲
- 搶運將反被K頭 落跑踩狗便被逮
- 蘇明成一氧化碳濃度過低 成自焚證據
- 人生護理站 小娜與她的母親
- 魏如萱PK糯米糰 尬歌拚人氣
- 火燒車駕駛要自殺 家人曾電阻
- 房仲：高潛勢區 議價空間增一成
- 中秋國假若遇颱風假 補休不會多1天
- 愛的感謝狀 黃昏的故鄉
- 私主張 生命清單
- 黑田辦到了 廣島央聯封王
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
- 性侵13歲外甥女12次 掰到摩鐵純聊天
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei map shows areas at risk of soil liquefaction
- 被批不適任 何卓飛：不會請辭
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉基隆》樂學卡空窗期 國一生被迫付全票
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分