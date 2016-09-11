〈北部〉基隆》堵南地下道又淹 將設預警系統
2016-09-11
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵區堵南1-1地下道逢雨必淹，前晚一場驟雨又封閉了三小時，用路人抱怨連連。市府工務處說，將重新設計排水設施，並設置淹水預警系統，提醒用路人淹水時勿再冒險涉入。
前晚五時起基隆下起大雨，短短四小時累積九十八毫米時雨量，堵南1-1地下道因積水封閉雙向，工務處緊急派員疏通，十時許成功解除封路。
工務處技正簡翊哲表示，堵南1-1地下道會積水，主因是下雨時上方火車軌道水流持續灌入，雨水漫流到地下道所致，上月有邀集相關單位現勘，討論重新設計排水設施，並加強抽水功能。
工務處也研擬設置全自動淹水預警及警示設施，簡翊哲指出，施作自動柵欄是其中一個考慮方向，或設置LED提升照明，裝監視器連線到救災應變中心，一有淹水可及時因應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
林揆視察花東 承諾改善交通
行政院長林全偕同交通部長賀陳旦昨訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況，花蓮縣長傅崐萁提及蘇花改，直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」。賀陳旦回應，…
網友回應
熱門新聞
- 綜藝教父黃義雄驚傳逝世 江蕙哀痛送恩人
- 拆市場侵害人權？陳菊嘆：評語快讓我不認識自己
- 印尼女想殺雇主 又擔心阿公阿嬤
- 遇警臨檢皮皮挫 原來身上藏毒
- 張軒睿攬牢牢 安心亞大讚暖男
- 韓嫩團嘴超甜 SEVENTEEN今天報答粉絲
- 芳香日日 轉念
- 社福團體秋節禮盒 今年小有成長
- 蔡辰威辭意堅 田協暫不改選
- 因購憨兒月餅被稱讚 陽岱鋼的回應讓網友直呼感動
- 黃興國被查 震撼兩岸政壇
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei to decide on fate of fired teacher this week
- 無懼踩踏 150萬人湧麥加朝覲
- 人生護理站 小娜與她的母親
- 說好的新娘抱...郭婞淳還是羞
- 寶可夢發威！ 讓自殺者從日本「自殺勝地」消失
- 肺炎導致腎衰竭辭世 黃義雄來不及交代後事
- 自由廣場》育幼族只能自認倒楣？
- 獅給鋒哥的神秘禮物 被攔胡
- 老婆下月要生了 鄒承恩快餐店打工
- 魏如萱PK糯米糰 尬歌拚人氣
- 糖尿病專用鞋 分散壓力保護雙足
- 艾瑪史東《樂來樂愛你》 威尼斯影展摘最佳女主角
- 洗腎患者血尿 要評估腫瘤可能性
- 總統安全防護車 車齡過久須汰換
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/10賽果）
- 異想區 來世
- 處理協會選手紛爭 體育署擬設仲裁小組
- 自由開講》不賺錢的日本一條龍企業
- ＡＩＴ理事主席薄瑞光 將到台灣畢旅
- 達欣226公分洋將 大腳布拉愛抓寶
- 〈婚姻幸福學〉渴望親密卻愈冷淡 被斥依賴好委屈
- 巨額工程最有利標採購 四年要達五成
- 看問題》政治不應凌駕安全要求
- 《大福彩》 頭獎摃龜
- 英超》後衛失誤送大禮 曼城客場強壓地頭蛇曼聯 （影音）
- 研究客家文化有成 美教授獲表揚
- 中職》洲際球場積水 猿象雙重賽首場又延
- 不甩豬哥亮開刀抗癌 謝金燕馬尼拉復工淘金
- 轎車煞車疑卡死 如保齡球撞倒多輛機車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉基隆》堵南地下道又淹 將設預警系統
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分