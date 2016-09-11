〈北部〉基隆》堵南地下道又淹 將設預警系統

2016-09-11

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵區堵南1-1地下道逢雨必淹，前晚一場驟雨又封閉了三小時，用路人抱怨連連。市府工務處說，將重新設計排水設施，並設置淹水預警系統，提醒用路人淹水時勿再冒險涉入。

前晚五時起基隆下起大雨，短短四小時累積九十八毫米時雨量，堵南1-1地下道因積水封閉雙向，工務處緊急派員疏通，十時許成功解除封路。

工務處技正簡翊哲表示，堵南1-1地下道會積水，主因是下雨時上方火車軌道水流持續灌入，雨水漫流到地下道所致，上月有邀集相關單位現勘，討論重新設計排水設施，並加強抽水功能。

工務處也研擬設置全自動淹水預警及警示設施，簡翊哲指出，施作自動柵欄是其中一個考慮方向，或設置LED提升照明，裝監視器連線到救災應變中心，一有淹水可及時因應。