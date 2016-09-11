〈北部〉宜蘭孔廟發愛心便當 街友聚集惹反彈
2016-09-11
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣善心人士六月起到宜蘭孔廟發午餐給街友與弱勢家庭，當地住戶擔心帶來安全顧慮、製造髒亂，引起反彈聲浪，要求遷移他處發放，否則將在二十八日祭孔當天拉白布條抗議；宜蘭縣政府民政處說，會加強溝通。
宜蘭市愛心便當發放地點，原本在宜蘭中山公園，後由縣府安排到宜蘭孔廟，發送時間週二到週六中午，由不同善心人士提供，每天發出一百多個，領取者中有不少街友，中秋節將至，昨天加發月餅提前賀節。
愛心便當移往宜蘭孔廟發放後，孔廟中午有大批街友聚集，讓附近住戶相當不滿，張姓居民說，街友領取便當時大聲喧嘩，有些人吃完便當亂丟餐盒，吃飽後席地而睡，人數愈聚愈多，宛如變成街友集會所，她和女兒過去習慣夜間散步，現在入夜後足不出戶。
住戶不安寧 議員黃定和主張遷走
「我主張遷走！」宜蘭縣議員黃定和認為，宜蘭孔廟緊鄰住宅區、學校，街友在這裡趴趴走，住戶與家長很不放心，除了有治安疑慮，亂丟餐盒將引來流浪貓狗覓食，發放地點不妨移到宜蘭社福館，那裡有寬闊空間、盥洗設備，街友如有需求，縣府社會處人員也可就近服務。
宜蘭縣政府民政處說，愛心便當發放地點在宜蘭孔廟內，與旁邊住家有圍牆相隔，發放時間只有一個多小時，圍牆外音量約五十分貝，不致於打擾住戶生活起居，會請善心人士做好人員進出動線管制，至於是否移往其他地方發便當，民政處將聽取各界意見進一步研議。
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