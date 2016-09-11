〈北部〉長照計畫 林全：借重榮家經驗
2016-09-11
〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院長林全昨到花蓮視察，首站先至花蓮榮民之家慰問榮民伯伯，並要借助榮家經驗推動未來長照政策，面對媒體詢問新政府明年起將大砍退休軍公教三節獎金及年金改革所引發的反彈聲浪。林全說，政府該做的，不會因為批評而鬆懈。
林全說，此次花蓮之行有多元目的，主要針對花蓮民眾所關心的問題多作了解及回應，未來政府將積極推動長照計畫，退輔會榮民之家做的很好，盼能借重榮家經營經驗與長照政策進行某種程度上的結合。
行政院拍板同意三百億元紓困優惠貸款救觀光一事，有業者批評這是緩不濟急的作法。林全則回應，政府救觀光，並非只有單一做法，觀光是全面性問題，三百億元優惠貸款只是拯救觀光項目之一。
林全說，日前政務委員張景森已經提出整合計畫，研擬長期、短期、治標及治本的方法，包括增加觀光客源、鼓勵國民旅遊等，不是只有紓困一個方案。
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