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〈北部〉行賄竹縣府科長 土地開發業者判刑

2016-09-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣土地開發業者為求計畫順利核准，由余姓工地負責人拿現金二十萬元，到新竹縣政府科長家中行賄，當場遭拒，新竹地院依行求賄賂罪對余男判刑五月，併科罰金二十萬元。

法官調查，一○一年間，這家土地開發公司以竹東鎮中山段五筆土地有施作緊急防災計畫的必要為由，向縣府申請施作處理及維護計畫，但縣府與竹東鎮公所相關人員當年五月二十五日現場勘查後，遲未同意。

余姓工地負責人為確保順利通過，與被通緝中的總經理陳男商議，陳男口頭指示余男，從公司帳戶提領二十萬元，放入牛皮紙袋，當年八月三十一日上午十點半，余男帶著錢，到時任縣府農業處山坡地保育科長李祥鴻的新竹市住處行賄，被李當場拒絕。

全案經新竹縣調查站報告新竹地檢署偵查起訴，法官審酌余男自白犯行，態度尚佳，依貪污治罪條例行賄罪判刑五月，併科罰金二十萬元，得易科罰金，禠奪公權一年。

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