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〈北部〉獅潭傳承茶產業 學童觀摩製茶

2016-09-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉永興國小規劃特色茶道課程，學童昨天在師長帶領下，到社區製茶廠觀摩返鄉務農青年製茶，用雙眼、鼻子體驗、感受製茶這門在地產業。

獅潭鄉曾經名列苗栗四大茶產區，但產業沒落，在地學童逐漸遺忘家鄉的產業與文化，永興國小舉辦一系列地方特色課程，以茶道打頭陣，引領學童逐步認識故鄉；適巧，茶廠有回鄉青年，正向老師傅學習手藝，讓學童大開眼界。

六年級學童鄧宇棋直說，揉茶師傅的雙手好厲害，一團茶葉在他的手裡一直轉圈圈，都不會散掉，真希望自己也可以學會揉茶師傅的功夫。

二年級的潘宜宣也驚喜地說，師傅一邊揉，茶香味道就不斷散發，好神奇！

校長謝福鈞說，茶道課程可陶冶、涵養學童的品行與品味，同時了解家鄉的傳統產業文化。

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  • 獅潭鄉永興國小學童到製茶廠體驗揉茶，認識家鄉與產業。（記者蔡政珉翻攝）

    獅潭鄉永興國小學童到製茶廠體驗揉茶，認識家鄉與產業。（記者蔡政珉翻攝）

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