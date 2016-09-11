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〈北部〉苗市重振茶產業 「貓裏紅」LOGO發表

2016-09-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市南勢里八甲地區，過去是重要茶葉產區，卻因不敵中國低價茶葉而沒落，苗栗市農會歷經多年研發，特選栽種青心大冇茶種，由資深師傅結合東方美人茶萎凋與紅茶發酵工法，製作出獨特的「貓裏紅」茶，要讓苗栗市茶產業風華再現。

苗栗市農會說，苗栗市栽種茶葉歷史大約有五十年，主要集中在八甲地區，全盛時期栽種面積約五十公頃，有兩個產銷班，但不敵中國低價茶葉傾銷，名氣也不如國內嘉義阿里山、南投鹿谷，因而沒落。

兩年前，苗栗市農會積極振興茶產業，特選栽種清心大冇茶種，面積已達十公頃，與資深師傅合作，利用東方美人茶萎凋與紅茶發酵工法製作出獨特的「貓裏紅」茶，昨天發表防偽標籤與形象LOGO，手機一掃描，產銷履歷全都露，食安掛保證。

苗栗市農會說，「貓裏紅」茶的泡法與東方美人茶相似，以軟水為佳，水溫則以不高於攝氏八十五度為宜。出席發表會的副縣長鄧桂菊品嘗後，讚許「貓裏紅」茶兼具紅茶及烏龍茶的蜜香，甘甜喉韻「不輸日月潭紅茶！」

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  • 苗栗市農會推廣獨特的「貓裏紅」紅茶，推出防偽標籤、形象LOGO。（記者蔡政珉攝）

    苗栗市農會推廣獨特的「貓裏紅」紅茶，推出防偽標籤、形象LOGO。（記者蔡政珉攝）

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