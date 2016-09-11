〈北部〉竹市》公立、非營利幼托名額 2年增600個
2016-09-11
南寮非營利幼園 明年增設
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市連續十一年出生率居全國之冠，幼童就學需求高，市長林智堅昨天視察建功國小幼兒園增班情形，他說，上任近兩年啟動公托幼兒園增班，並設立四間非營利幼兒園，已提供六百名幼童就學名額，明年還會新增南寮非營利幼兒園，希望將公私幼比拉到四比六，減輕家長負擔。
林智堅上月底視察開學同步啟用的建華非營利幼兒園，昨天則到建功國小視察公立幼兒園增班情形，陪伴小朋友慶生，唱生日快樂歌，還送給本月小壽星彩色畫筆，並宣導勤洗手。
林智堅說，很多年輕父母說，非營利幼兒園確實減輕家庭不少負擔，還有人想把戶籍遷到新竹市，他上任近兩年，已增加六百個幼童就學名額。
其中，一○三年新科國中非營利幼兒園提供九十個就學名額，一○四年載熙、舊社國小及竹大附小的公立幼兒園增班，並啟動高峰及陽光國小非營利幼兒園共三百三十個名額，今年則新增青草湖、建功國小公托增班及建華國中非營利幼兒園共一百八十個名額。
公私幼兒園比例 拚四比六
林智堅說，六百個幼童學習名額，背後就是六百個家庭，市府有責任減輕家長負擔，明年及後年還會透過新設非營利幼兒園及公托增班，增加共三百個名額，希望將新竹市公私幼兒園比例拉近到四比六。
教育處說，今年度幼兒園增班已挹注經費近兩百七十七萬元，改善教學環境、設施，並配合幼兒園規模擴編人事，期許提供優質教保環境。
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