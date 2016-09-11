〈北部〉台鐵新豐富站啟用 走2分鐘到高鐵
搬到高鐵站對面
〔記者彭健禮／苗栗報導〕位於苗栗縣後龍鎮的台鐵新豐富站昨天通車啟用，距離高鐵苗栗站只有九十公尺，兩站以風雨廊道串連，旅客從豐富站徒步去搭高鐵，只要兩分鐘，大幅提升「雙鐵」轉運便利度！交通部常務次長范植谷等官員昨天搭高鐵南下，就是直接走風雨廊道到豐富站，出席通車典禮。
舊台鐵豐富站與高鐵苗栗站相距約七百公尺，縣府向中央爭取將豐富站納入「台鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫」，北移四百公尺，在高鐵苗栗站對面興建新豐富站。
以風雨廊道串連
台鐵說，從舊站走到高鐵站要八到十分鐘，之前「雙鐵」間仰賴專車往返接駁，如今「新站就在高鐵站對面」，旅客徒步兩分鐘就到，還有風雨廊道，十分便利。
新豐富站總工程費約二．九一億元，一○三年九月動工，昨天啟用，縣長徐耀昌、立委徐志榮、立委陳超明妻子吳麗利，及范植谷、台鐵局副局長鐘清達、台灣高鐵執行長鄭光遠及多名議員共同剪綵，地方歡喜慶祝。
豐富站由台鐵苗栗站管理，站長江國聖說，豐富站首班車是五點零四分開往基隆的區間車，末班車為零點二九分往苗栗區間車，上、下行均涵蓋高鐵苗栗站發車時段，豐富站也編排一名站務員，提供旅客引導等服務。
新豐富站牆面採用客家厝及苗栗古窯的磚紅與白石灰色為基調，車站頂蓋則採垂直與水平金屬元素設計，呼應高鐵立面的現代感，站體外觀可見油桐花瓣飄落的造景點綴，增添客家風情。
而站內有無障礙電梯兩部，汽車停車格四十二格、機車停車格一○八格、自行車停車格六十格，更設有哺集乳室及親子廁所 。
苗栗縣長徐耀昌說，縣府看好雙鐵轉乘潛力，規畫以雙鐵為主軸的輕旅行旅遊路線，歡迎遊客搭雙鐵，暢遊苗栗山海線各景點。
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