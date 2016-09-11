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〈北部〉土地公文化節 今看戲曲、拍賣會

2016-09-11

〔記者邱奕統／桃園報導〕「土地公文化節」昨在桃園區藝文園區熱鬧登場，重頭戲是踩街遶境，共有一二○尊土地公、一千五百人參加，場面盛大，今天是活動最後一天，有再生家具拍賣會與戲曲演出等活動。

踩街遶境 保佑桃園四境平安

桃園區共有二五五座土地公廟，平均每平方公里就有七座，密度居全國之冠，每年舉辦土地公文化節活動，昨踩街隊伍在市長鄭文燦、市議會副議長李曉鐘、市議員蘇家明、邱素芬、陳美梅等人扶轎下，從藝文園區盛大出發，鄭文燦祈求土地公保佑桃園四境平安，讓每項建設都能順利完成，包括明年要動工的捷運綠線、設在藝文園區的市立圖書館總館、鐵路地下化早日定案等。

土地公遶境後就安座在藝文園區，今天早上十點至十二點、下午三點至五點兩個時段，有「土地公擲筊換壽桃」活動，民眾可向土地公祈福、許願、求平安。

今天是活動最後一天，下午二點起在桃園區中正路藝文園區有再生家具拍賣會、二手物資義賣，所得金額捐給社福團體，市府環保局也在現場舉辦資源回收兌換紀念品，下午三點還有親子闖關遊戲、土地公幸福大頭貼等趣味遊戲。

今下午學生社團輪番演出

下午四點起，中央大學熱音社、健行科大熱音社、振聲熱音社、桃農熱音社等學生社團輪番演出；晚上七點由「一心歌仔戲劇團」演出「華山救母」戲碼，為系列活動畫下句點。

此外，活動期間在桃園區風禾公園，入夜後亮起一盞盞以土地公為主題的花燈裝置藝術，也吸引民眾參觀。

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  • 桃園土地公文化節昨熱鬧登場。（記者邱奕統攝）

    桃園土地公文化節昨熱鬧登場。（記者邱奕統攝）

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