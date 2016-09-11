〈北部〉楊梅、八德、龜山 將辦非營利幼兒園

2016-09-11

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市目前有四所「非營利幼兒園」，市府教育局表示，規劃在楊梅區、八德區、龜山區持續興辦，預計一○七學年度，全市將有九所，並繼續增設公立幼兒園，減輕家長經濟負擔。

每月學費約五千至六千元

「非營利幼兒園」是新型態的幼兒園，由政府提供土地、建築物、設施設備等，委託民間團體經營，沒有寒暑假、全面提供課後留園服務，每月學費約五千至六千元不等，收費介於公立、私立之間，相較於私立幼兒園每月動輒上萬元的學費，減輕家長不少經濟壓力。

教育局幼兒教育科長辛采芳指出，桃園區中路幼兒園、龍祥幼兒園去年九月成立，一開始只有招生一半，後來改變教學方法，摒棄既定教材和讀、寫等傳統教學方式，教學變得活潑多元，並納入益智、多元語言等教材後，學期中就有不少家長探詢，現在已額滿，今年也在龜山區和中壢區分別開辦文欣幼兒園、內壢幼兒園，這四所「非營利幼兒園」都招生順利，未來將以每年增設兩所的進度成長。

今年在五國小 新設幼兒園

辛采芳說，為了達到教育部訂定的公立、私立幼兒園四比六的目標，教育局繼去年新設十六所公立幼兒園後，今年在霞雲、大坡、樂善、楊梅及潛龍國小新設幼兒園，並在原有的公立幼兒園增設廿二班，過去五年已增設五十八所公立幼兒園，還需要再增設五十一所公立幼兒園才能達到四比六目標，將逐年達成。