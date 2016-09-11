| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉楊梅、八德、龜山 將辦非營利幼兒園

2016-09-11

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市目前有四所「非營利幼兒園」，市府教育局表示，規劃在楊梅區、八德區、龜山區持續興辦，預計一○七學年度，全市將有九所，並繼續增設公立幼兒園，減輕家長經濟負擔。

每月學費約五千至六千元

「非營利幼兒園」是新型態的幼兒園，由政府提供土地、建築物、設施設備等，委託民間團體經營，沒有寒暑假、全面提供課後留園服務，每月學費約五千至六千元不等，收費介於公立、私立之間，相較於私立幼兒園每月動輒上萬元的學費，減輕家長不少經濟壓力。

教育局幼兒教育科長辛采芳指出，桃園區中路幼兒園、龍祥幼兒園去年九月成立，一開始只有招生一半，後來改變教學方法，摒棄既定教材和讀、寫等傳統教學方式，教學變得活潑多元，並納入益智、多元語言等教材後，學期中就有不少家長探詢，現在已額滿，今年也在龜山區和中壢區分別開辦文欣幼兒園、內壢幼兒園，這四所「非營利幼兒園」都招生順利，未來將以每年增設兩所的進度成長。

今年在五國小 新設幼兒園

辛采芳說，為了達到教育部訂定的公立、私立幼兒園四比六的目標，教育局繼去年新設十六所公立幼兒園後，今年在霞雲、大坡、樂善、楊梅及潛龍國小新設幼兒園，並在原有的公立幼兒園增設廿二班，過去五年已增設五十八所公立幼兒園，還需要再增設五十一所公立幼兒園才能達到四比六目標，將逐年達成。

廣告
  • 非營利幼兒園是新型態的幼兒園，由政府提供土地、建物、設施設備委託民間經營。 （記者陳昀攝）

    非營利幼兒園是新型態的幼兒園，由政府提供土地、建物、設施設備委託民間經營。 （記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
林揆視察花東 承諾改善交通

行政院長林全偕同交通部長賀陳旦昨訪台鐵花蓮工務段，視察花東交通狀況，花蓮縣長傅崐萁提及蘇花改，直指與賀陳旦存有太多「情緒糾葛」。賀陳旦回應，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈北部〉楊梅、八德、龜山 將辦非營利幼兒園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.