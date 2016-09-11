〈中部〉為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬

2016-09-11

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市卅八歲梁姓女子凌晨二點趁著老公、小孩睡著，酒後開車外出抓寶，半路遇到警車巡邏，嚇得躲進巷子裡，沒想到反引起警方注意，上前攔查；梁女淚眼婆娑哀求「我是好媽媽」，讓警方不禁怒斥「好媽媽不會酒駕，你這是最壞身教！」由於酒測值未超標，依法予以扣車開單，最重將處以九萬元罰款。

警方表示，梁女已婚育有一子，上週在家喝了紅酒，竟趁老公、小孩睡著後出外抓寶，還酒後駕車，遇上市警四分局大墩派出所警員陳志成騎機車巡邏，突然心虛將自小客違停在向上、大觀路口，怪異行徑讓警員上前盤查，發現梁女身上充滿酒味。

梁女當時向警員哭訴「我是好媽媽！因為要加寶可夢經驗值，才會酒後駕車出門。」等語，求員警放過她，但警員反怒斥「喝完酒開車，為了抓寶撞到人怎麼辦」？

最後梁女酒測值雖未超標，但警方仍須開罰扣車，為抓寶恐吃上九萬元罰單，得不償失。