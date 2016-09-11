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〈中部〉國際踩舞祭暖身 高美濕地快閃

2016-09-11

〔記者張軒哲／台中報導〕市府觀光旅遊局在中秋連假舉辦「臺中國際踩舞祭」，鼓勵民眾響應戶外活動，十日於高美濕地彈塗魚廣場舉行踩舞快閃，由文華高中學子熱舞，遊客在落日海岸觀看演出，直呼好感動。

文華高中舞蹈班曾受邀到日本參與踩舞祭，團員累積演出經驗，對於踩舞祭所要表現的創意與精神頗能掌握。踩舞的舞蹈皆自創編排，並融入台灣在地文化特色與精神，尤其服裝華麗多變，短短五分鐘的歌舞就換了四套服裝，純白的服裝洋溢青春活力，團員以藍天跟燈塔為背景舞出熱情，博得在場掌聲。

觀旅局表示，高美濕地踩舞快閃是為十五日至十八日中秋四天連假舉辦的「臺中國際踩舞祭」熱鬧暖身，「臺中國際踩舞祭」將於夏綠地公園廣場周圍舉行，希望透過跨國活動合作方式建立創新節慶觀光模式，增加國際觀光客能見度。

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  • 文華高中學子在高美濕地熱情舞蹈。（記者張軒哲攝）

    文華高中學子在高美濕地熱情舞蹈。（記者張軒哲攝）

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