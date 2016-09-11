| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉谷關溫泉季 浴衣踩街好熱鬧

2016-09-11

今年首創 以感恩祭概念推動

〔記者李忠憲／台中報導〕日本「八岐大蛇」在谷關現身！市府舉辦首屆谷關遊街趣浴衣嘉年華，以感恩祭概念推動，十日在谷關溫泉熱力登場，近兩百人穿著日本浴衣走在街頭，雖然突來一陣大雨，卻未澆熄與會者的興致，依然「風雨生信心」地走完全程，並欣賞來自日本大分縣神樂團體的「八岐大蛇」精彩演出，現場嗨翻天。

市府觀光旅遊局昨日下午在谷關溫泉區舉辦「台中好湯溫泉季─遊街趣浴衣嘉年華」，現場有來自日本知名溫泉景點大分縣神樂團體「八岐大蛇」演出，三點半進行遊街嘉年華活動，日本知名動漫COSPLAY同好等十多支隊伍近二百人參與遊街。

踩街隊伍遇雨暫停 澆不熄熱情

一行人從警光山莊沿谷關吊橋、桂花巷步行至遊客服務中心，盛況空前；晚間則有原民舞蹈樂團精彩演出。雖然天公不作美，踩街隊伍出發不到十分鐘現場就下大雨，活動被迫暫停，但眾人仍堅持走完全程。

副市長林陵三表示，今年的台中好湯溫泉季首創浴衣遊街，並以感恩祭概念推動，邀遊客以感恩的心來表達大自然賜予谷關優質溫泉的最高敬意。他希望未來每年在溫泉季開始前舉辦，除促進谷關商機，並推廣台中觀光產業；未來台日觀光交流活動將比以往更熱絡，歡迎踴躍到台中、大分旅遊。

日本大分神樂團體演出八岐大蛇

觀光旅遊局局長陳盛山說，台中市與大分縣剛締結姊妹市，由布院溫泉旅館公會特別派出「神樂」廿人團體，演出「八岐大蛇」，與遊客一同賞遊谷關之美。

烤大豬、搗麻糬 原民美食品嚐

觀旅局和經發局現場也準備現烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒等美食，提供遊客品嚐，體驗谷關的原住民傳統美食；並抽出台中至大分來回機票大獎，由家住豐原的劉先生幸運抽中，將可免費享受日本大分溫泉之旅。另主辦單位配合時下最夯的寶可夢遊戲，在活動時段也在溫泉區的補給站遍撒櫻花，形成櫻花林，谷關地區立即成為抓寶勝地。

廣告
  • 日本大分縣神樂團體現場演出八岐大蛇戲碼。（記者李忠憲攝）

    日本大分縣神樂團體現場演出八岐大蛇戲碼。（記者李忠憲攝）

  • 活動現場也準備原住民烤大豬，讓民眾大飽口福。（記者李忠憲攝）

    活動現場也準備原住民烤大豬，讓民眾大飽口福。（記者李忠憲攝）

  • 谷關溫泉業者身著特製日本浴衣，十分吸睛。（記者李忠憲攝）

    谷關溫泉業者身著特製日本浴衣，十分吸睛。（記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬

台中市卅八歲梁姓女子凌晨二點趁著老公、小孩睡著，酒後開車外出抓寶，半路遇到警車巡邏，嚇得躲進巷子裡，沒想到反引起警方注意，上前攔查；梁女淚眼婆娑哀求「我是好媽媽」，讓警方不禁怒斥「好媽媽不會酒駕，你這…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈中部〉谷關溫泉季 浴衣踩街好熱鬧


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.