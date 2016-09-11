〈中部〉谷關溫泉季 浴衣踩街好熱鬧

2016-09-11

今年首創 以感恩祭概念推動

〔記者李忠憲／台中報導〕日本「八岐大蛇」在谷關現身！市府舉辦首屆谷關遊街趣浴衣嘉年華，以感恩祭概念推動，十日在谷關溫泉熱力登場，近兩百人穿著日本浴衣走在街頭，雖然突來一陣大雨，卻未澆熄與會者的興致，依然「風雨生信心」地走完全程，並欣賞來自日本大分縣神樂團體的「八岐大蛇」精彩演出，現場嗨翻天。

市府觀光旅遊局昨日下午在谷關溫泉區舉辦「台中好湯溫泉季─遊街趣浴衣嘉年華」，現場有來自日本知名溫泉景點大分縣神樂團體「八岐大蛇」演出，三點半進行遊街嘉年華活動，日本知名動漫COSPLAY同好等十多支隊伍近二百人參與遊街。

踩街隊伍遇雨暫停 澆不熄熱情

一行人從警光山莊沿谷關吊橋、桂花巷步行至遊客服務中心，盛況空前；晚間則有原民舞蹈樂團精彩演出。雖然天公不作美，踩街隊伍出發不到十分鐘現場就下大雨，活動被迫暫停，但眾人仍堅持走完全程。

副市長林陵三表示，今年的台中好湯溫泉季首創浴衣遊街，並以感恩祭概念推動，邀遊客以感恩的心來表達大自然賜予谷關優質溫泉的最高敬意。他希望未來每年在溫泉季開始前舉辦，除促進谷關商機，並推廣台中觀光產業；未來台日觀光交流活動將比以往更熱絡，歡迎踴躍到台中、大分旅遊。

日本大分神樂團體演出八岐大蛇

觀光旅遊局局長陳盛山說，台中市與大分縣剛締結姊妹市，由布院溫泉旅館公會特別派出「神樂」廿人團體，演出「八岐大蛇」，與遊客一同賞遊谷關之美。

烤大豬、搗麻糬 原民美食品嚐

觀旅局和經發局現場也準備現烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒等美食，提供遊客品嚐，體驗谷關的原住民傳統美食；並抽出台中至大分來回機票大獎，由家住豐原的劉先生幸運抽中，將可免費享受日本大分溫泉之旅。另主辦單位配合時下最夯的寶可夢遊戲，在活動時段也在溫泉區的補給站遍撒櫻花，形成櫻花林，谷關地區立即成為抓寶勝地。