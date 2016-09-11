〈中部〉清水眷村園區 擬結合港藝中心發展

2016-09-11

〔記者張軒哲／台中報導〕清水眷村園區歷經多年保溫計畫，近年脫胎換骨，成為海線頗受注目的文創園區，立法院副院長蔡其昌十日邀請文化部長鄭麗君會勘。鄭麗君指出，會邀國防部與市府共同會商，協助眷村文化園區結合港藝中心進一步發展。

閒置多年的清水眷村園區近年經市府文化局活化後，成為清水文創場域，受到在地藝術家青睞。眷村園區緊鄰港區藝術中心，在地藝文團體經常舉行展覽，眷村的小願市集也受到好評。假日常吸引民眾散步拍照，坐在樹下乘涼體驗懷舊時光。眷村建築保存完整，綠意盎然，充滿濃濃懷舊風，是繼高美濕地後，清水另一處熱門景點。

蔡其昌陪同鄭麗君參觀眷村園區，副市長林依瑩、市議員楊典忠、文化局副局長施純福也到場。清水眷村園區本月正舉行創意台中活動，有多間老屋經過佈置，創意十足，讓人忍不住想在屋內喝下午茶。

蔡其昌說，清水眷村園區在十年前保留下，近年透過保溫計畫，讓眷村屋舍樣貌被保存，也經常舉辦活動。但保溫久了，食物不會熟，該讓它可以上菜，希望文化部結合港藝中心，注入新的元素，變成台中海線與全國的亮點。

鄭麗君表示，每個眷村都有在地特色，清水眷村園區透過保溫計畫發展出在地風貌，會邀國防部與市府共同會商，協助園區進一步發展，園區可以推廣文化實驗室概念，讓園區成為青年藝術家創作基地，更讓在地文化扎根。