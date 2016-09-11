| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉《每天上千人抓寶》寶迷踩踏 逢甲公園草皮禿了

2016-09-11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕寶可夢熱潮未退，西屯區逢甲公園也被視為寶可夢「聖地」，雖不及台北市北投公園，但每天都有上千人抓寶，尤其晚上或放假日就有一大堆民眾來抓寶，甚至搭帳篷，以至於逢甲公園的草皮被踩踏枯死，光禿一片，圍牆也被壓塌，建設局急忙圍起黃色封鎖線，讓草皮能休養生息。

十日是彈性上班日，但逢甲公園上午就出現老老少少的抓寶者，只不過因為草坪被圍上封鎖線，民眾無法進入草皮內，有些就拿著手機繞著公園步道行走，算是另類運動。

逢甲公園不大，也相當老舊，卻是寶可夢迷抓寶天堂，由於該公園常有珍貴的神奇寶貝出現，在大家口耳相傳下，竟吸引大量的寶迷，每天有上千名寶迷「造訪」，成為台中市的「北投公園」。

建設局拉封鎖線養護中

建設局表示，逢甲公園旁網球場鄰近遊戲補給站，吸引眾多寶迷，甚至有玩家在公園內徹夜不歸搭帳篷等候，造成園內草皮負荷過度，植株枯死。

因人潮太多，逢甲公園遭到寶可夢玩家過度踩踏，造成嚴重磨損，綠地都禿了，更因民眾聚集依靠圍牆，造成部分圍牆被壓到倒塌。

為讓草皮休養生息及修繕圍牆，建設局不得不拉起封鎖線，圈養維護草皮及設施，希望讓原本綠意盎然的草皮恢復原樣，圈養時間將視草坪植栽生長情形而定。

此外，建設局也協請警方加強取締附近違規停車行為，並要求公園維護廠商加強環境清潔。

建設局表示，各區公園每隔一段時間都會以圈養方式維護，讓園內植栽及設施得以休養生息，更顯公園生氣及綠意；逢甲公園草皮目前養護中，待復原後再行開放，園內其他步道與遊憩設施不受影響，仍開放使用。

廣告
  • 寶迷過度使用逢甲公園草皮，建設局圍起封鎖線，讓草皮休養生息。（記者蘇金鳳攝）

    寶迷過度使用逢甲公園草皮，建設局圍起封鎖線，讓草皮休養生息。（記者蘇金鳳攝）

  • 台中市逢甲公園成為第二個「北投公園」，每天都有上千人在抓寶。（記者蘇金鳳攝）

    台中市逢甲公園成為第二個「北投公園」，每天都有上千人在抓寶。（記者蘇金鳳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬

台中市卅八歲梁姓女子凌晨二點趁著老公、小孩睡著，酒後開車外出抓寶，半路遇到警車巡邏，嚇得躲進巷子裡，沒想到反引起警方注意，上前攔查；梁女淚眼婆娑哀求「我是好媽媽」，讓警方不禁怒斥「好媽媽不會酒駕，你這…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈中部〉《每天上千人抓寶》寶迷踩踏 逢甲公園草皮禿了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.