〈中部〉《每天上千人抓寶》寶迷踩踏 逢甲公園草皮禿了

2016-09-11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕寶可夢熱潮未退，西屯區逢甲公園也被視為寶可夢「聖地」，雖不及台北市北投公園，但每天都有上千人抓寶，尤其晚上或放假日就有一大堆民眾來抓寶，甚至搭帳篷，以至於逢甲公園的草皮被踩踏枯死，光禿一片，圍牆也被壓塌，建設局急忙圍起黃色封鎖線，讓草皮能休養生息。

十日是彈性上班日，但逢甲公園上午就出現老老少少的抓寶者，只不過因為草坪被圍上封鎖線，民眾無法進入草皮內，有些就拿著手機繞著公園步道行走，算是另類運動。

逢甲公園不大，也相當老舊，卻是寶可夢迷抓寶天堂，由於該公園常有珍貴的神奇寶貝出現，在大家口耳相傳下，竟吸引大量的寶迷，每天有上千名寶迷「造訪」，成為台中市的「北投公園」。

建設局拉封鎖線養護中

建設局表示，逢甲公園旁網球場鄰近遊戲補給站，吸引眾多寶迷，甚至有玩家在公園內徹夜不歸搭帳篷等候，造成園內草皮負荷過度，植株枯死。

因人潮太多，逢甲公園遭到寶可夢玩家過度踩踏，造成嚴重磨損，綠地都禿了，更因民眾聚集依靠圍牆，造成部分圍牆被壓到倒塌。

為讓草皮休養生息及修繕圍牆，建設局不得不拉起封鎖線，圈養維護草皮及設施，希望讓原本綠意盎然的草皮恢復原樣，圈養時間將視草坪植栽生長情形而定。

此外，建設局也協請警方加強取締附近違規停車行為，並要求公園維護廠商加強環境清潔。

建設局表示，各區公園每隔一段時間都會以圈養方式維護，讓園內植栽及設施得以休養生息，更顯公園生氣及綠意；逢甲公園草皮目前養護中，待復原後再行開放，園內其他步道與遊憩設施不受影響，仍開放使用。