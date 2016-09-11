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〈中部〉螢火蟲爺爺藍森彬 成功培育黃緣螢

2016-09-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣早期農田遍布，夏季涼風吹來，最容易看到的螢火蟲就是黃緣螢，目前官方和民間都致力進行復育，讓螢火蟲重現。螢火蟲爺爺藍森彬說，他成功培育黃緣螢，從春天到秋季都可讓牠閃閃發光，希望能擴大復育，媲美紐西蘭螢火蟲洞，讓台中也能熠熠生輝。

少數幼蟲在水裡生活的類型

藍森彬說，全球有二千七百多種螢火蟲，幼蟲在水裡的只有十種，其中三種在台灣，黃緣螢是比較常見的一種，具有特殊物種進化性，幼蟲以河流中的蜷螺類為食，成蟲期約十天，雄蟲到處飛翔發光求偶，光呈黃色。

他又說，民國六十年初一頭栽進螢火蟲世界，廿五年前成功培育黃緣螢並成立工作室，最多曾孵化卅萬隻，後因聽從日本學者不要因人工飼養過多破壞生態的建議才控制數量，但持續研究中，希望更多人親近黃緣螢，保有更多潔淨的環境。

從卵到成蟲四個階段都會發光

他指出，黃緣螢是目前唯一被發現一年有二次羽化的螢火蟲，透過食物充足和溫度控制，人工培養的黃緣螢已掌握技術，大量繁殖可在春夏秋季交替發光，閃閃不絕。若能擴大復育絕對美不勝收，媲美世界奇景紐西蘭螢火蟲洞。

擴大復育 讓台中熠熠生輝

藍森彬強調，會飛會亮的黃緣螢比紐西蘭不閃不飛的螢火蟲更有價值，從卵到成蟲四個階段都會發光，他願意努力協助太平苗圃復育成功，必能吸引很多遊客一探秘境，讓台中熠熠生輝。

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  • 螢火蟲爺爺藍森彬廿五年前即成功培育黃緣螢。（藍森彬提供）

    螢火蟲爺爺藍森彬廿五年前即成功培育黃緣螢。（藍森彬提供）

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