| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉太平苗圃 打造螢火蟲生態公園

2016-09-11

試放黃緣螢幼蟲 生態池四周打造棲地

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府建設局太平苗圃最近進行景觀改善工程，市議員張玉嬿建議規劃成螢火蟲生態公園，並邀請學者專家、螢火蟲達人藍森彬和建設局人員前往會勘，初步認定生態池四周略做改善即可試放黃緣螢幼蟲，若復育成功將擴大打造棲地，讓遊客能在此獲得點點螢光相伴，成為觀光新亮點。

太平苗圃位在太平區東汴國小附近，是前中縣供應苗木的園區，因故閒置已久，建設局今年初接手管理，最近進行環湖步道等工程，經費二百廿萬元。張玉嬿對此樂觀其成，並建議拆掉圍阻，改以嶄新螢火蟲生態公園面貌開放遊客參觀。

張玉嬿特地邀請農委會特生中心螢火蟲博士何健鎔、螢火蟲復育達人藍森彬和相關官員前往太平苗圃會勘。她說，頭汴坑山區依稀可見螢火蟲閃閃發光，附近有終年不絕的乾淨水源，盼為生態和螢火蟲復育盡心力，讓大地有更多螢光。

藍森彬說，距苗圃一百公尺附近仍有水生螢火蟲黃緣螢族群，數量雖然不多，但是很穩定，此地水生昆蟲多，也曾用當地的水源成功養育黃緣螢幼蟲，如果市府能夠推動棲地保育和復育工作，他有信心讓黃緣螢數量大增。

何健鎔指出，棲地環境應該改善，如生態池四周溝渠應營造土溝，並從野溪引水維持水源穩定及補植野薑花等水生植物，另要降低光害影響。生態基本調查若證實附近有黃緣螢族群，考量地緣關係及生態，建議可試放幼蟲。

未來可與蝙蝠洞等景點串連觀光

張玉嬿當場要求建設局人員依此辦理，希望增加黃緣螢棲地環境，提升族群數量，為黃緣螢建一個舒適的家，讓太平苗圃成為出名的生態公園，招徠遊客欣賞點點螢光，也可和蝙蝠洞等景點串連，成為閃閃發光的觀光新亮點。

建設局表示，依程序配合學者和議員建議儘速辦理，將生態池四周試辦螢火蟲棲地，若一切順利，也不排除朝螢火蟲生態公園的方向規劃，開放民眾一遊。

廣告
  • 人工飼養的黃緣螢幼蟲正吃食蛤蜊。（記者黃鐘山翻攝）

    人工飼養的黃緣螢幼蟲正吃食蛤蜊。（記者黃鐘山翻攝）

  • 黃緣螢的卵也亮晶晶。（記者黃鐘山翻攝）

    黃緣螢的卵也亮晶晶。（記者黃鐘山翻攝）

  • 交配中的黃緣螢，尾部會發光。（記者黃鐘山翻攝）

    交配中的黃緣螢，尾部會發光。（記者黃鐘山翻攝）

  • 市議員張玉嬿（左二）邀學者何健鎔博士等人會勘太平苗圃盼復育螢火蟲。（記者黃鐘山攝）

    市議員張玉嬿（左二）邀學者何健鎔博士等人會勘太平苗圃盼復育螢火蟲。（記者黃鐘山攝）

  • 蜷縮頭部的黃緣螢成蟲。（記者黃鐘山翻攝）

    蜷縮頭部的黃緣螢成蟲。（記者黃鐘山翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
為抓寶可夢 「好媽媽」酒駕恐罰9萬

台中市卅八歲梁姓女子凌晨二點趁著老公、小孩睡著，酒後開車外出抓寶，半路遇到警車巡邏，嚇得躲進巷子裡，沒想到反引起警方注意，上前攔查；梁女淚眼婆娑哀求「我是好媽媽」，讓警方不禁怒斥「好媽媽不會酒駕，你這…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮭魚親子蒟蒻粥
貓頭鷹杯子蛋糕
蔬果刀工學會就無敵
寶特瓶應重複使用？
轉寄

標題：〈中部〉太平苗圃 打造螢火蟲生態公園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.