〈中部〉太平苗圃 打造螢火蟲生態公園
試放黃緣螢幼蟲 生態池四周打造棲地
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府建設局太平苗圃最近進行景觀改善工程，市議員張玉嬿建議規劃成螢火蟲生態公園，並邀請學者專家、螢火蟲達人藍森彬和建設局人員前往會勘，初步認定生態池四周略做改善即可試放黃緣螢幼蟲，若復育成功將擴大打造棲地，讓遊客能在此獲得點點螢光相伴，成為觀光新亮點。
太平苗圃位在太平區東汴國小附近，是前中縣供應苗木的園區，因故閒置已久，建設局今年初接手管理，最近進行環湖步道等工程，經費二百廿萬元。張玉嬿對此樂觀其成，並建議拆掉圍阻，改以嶄新螢火蟲生態公園面貌開放遊客參觀。
張玉嬿特地邀請農委會特生中心螢火蟲博士何健鎔、螢火蟲復育達人藍森彬和相關官員前往太平苗圃會勘。她說，頭汴坑山區依稀可見螢火蟲閃閃發光，附近有終年不絕的乾淨水源，盼為生態和螢火蟲復育盡心力，讓大地有更多螢光。
藍森彬說，距苗圃一百公尺附近仍有水生螢火蟲黃緣螢族群，數量雖然不多，但是很穩定，此地水生昆蟲多，也曾用當地的水源成功養育黃緣螢幼蟲，如果市府能夠推動棲地保育和復育工作，他有信心讓黃緣螢數量大增。
何健鎔指出，棲地環境應該改善，如生態池四周溝渠應營造土溝，並從野溪引水維持水源穩定及補植野薑花等水生植物，另要降低光害影響。生態基本調查若證實附近有黃緣螢族群，考量地緣關係及生態，建議可試放幼蟲。
未來可與蝙蝠洞等景點串連觀光
張玉嬿當場要求建設局人員依此辦理，希望增加黃緣螢棲地環境，提升族群數量，為黃緣螢建一個舒適的家，讓太平苗圃成為出名的生態公園，招徠遊客欣賞點點螢光，也可和蝙蝠洞等景點串連，成為閃閃發光的觀光新亮點。
建設局表示，依程序配合學者和議員建議儘速辦理，將生態池四周試辦螢火蟲棲地，若一切順利，也不排除朝螢火蟲生態公園的方向規劃，開放民眾一遊。
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標題：〈中部〉太平苗圃 打造螢火蟲生態公園
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