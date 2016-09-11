〈中部〉錦鯉文化節 冠軍身價破百萬

2016-09-11

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○一六台灣錦鯉文化節，昨起一連二天在南投縣會展中心登場，此次共有廿多家業者、四百多尾錦鯉參展，其中一尾「大正三色」錦鯉在顏色、體態等方面勝出，成為全體總冠軍，市場行情破百萬元，成為矚目焦點。

縣長林明溱特別到場致意，台灣錦鯉發展協會理事長石造華則表示，為推廣國內錦鯉賽事及審查員培訓，特別辦理此次活動。

評審之一的台灣錦鯉發展協會前常務監事黃彰正表示，此次參與六十三公分級的錦鯉評選，共有五十二尾進入決選，獲得冠軍的則是一尾「大正三色」，魚體在頭部符合沒有墨色（黑色花紋）的標準，且紅色部分花紋艷麗，魚體中部身形飽滿，因此脫穎而出，保守估計身價至少六十萬元，若到市場上喊價就破百萬，日後長到八、九十公分，並在全國賽得名，行情會更加水漲船高，叫價都有五、六百萬元的水準，也因此吸引許多專業玩家爭相投入。