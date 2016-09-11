〈中部〉魏明谷提「三個如果」 不發台化許可證
未達成3條件就不會給
〔記者劉曉欣／彰化報導〕台化汽電共生鍋爐操作的許可證將於九月廿八日到期，能否取得彰化縣政府核發的展延許可證成為營運關鍵，昨天有醫師、彰師大教授與非營利組織等六十多人，直接與縣長魏明谷對談，要求停發許可證，為全民健康硬起來！
魏明谷當場表示「三個如果」，「如果台化沒有履行承諾，如果台化沒有符合環評審查意見，如果台化沒有符合環保的法規」的話，「就是不會發給它」！
醫師、教授等60多人促停發
昨天有多位醫療界人士到場，繼日前發起「診所插旗挺縣府」活動，全力挺縣府拒絕發出展延許可證之後，直接與魏明谷面對面的溝通，希望終結半世紀以來的空污危害。
醫界人士強調，「進步的城市不該有燃煤電廠」，何況台化就位於彰化市區，方圓五公里，共有八十八所學校、超過五萬名師生，都冒著空污危害在上課，「縣長何其忍心殘害下一代」？
醫界人士表示，縣府停發許可證，並不會因此讓台化關廠，因為不用燃煤發電，台化也可以轉向台電購買電力來繼續營運，所以停發許可證，只有影響燃煤發電，不應該用全民健康，放任台化繼續燃煤發電，希望在關鍵的時刻，魏明谷能夠創造歷史！
不過也有民眾認為，台化員工的工作權還是要保障，財團做與不做的差別不大，但可憐的是台化員工，何況台化在彰化市超過五十年，也讓許多人能夠養家糊口，應該要讓台化有改善的機會才對。
但也有民眾支持醫界人士的看法，認為縣民都應該站出來監督政府不可再發許可證，因為台化煙囪不應該成為彰化市的地標，幾乎天天都看到排出長長的煙，要拒絕台化的空污惡夢，就差最後的這一哩路！
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標題：〈中部〉魏明谷提「三個如果」 不發台化許可證
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