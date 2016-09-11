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〈中部〉愛在豐榮 星國民謠高鐵快閃

2016-09-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕帶動偏鄉學童育樂成長，新加坡國際志工昨天帶著崙背豐榮國小孩子在高鐵雲林站快閃，大伙兒以烏克麗麗、吉他演出，祝福所有旅客中秋佳節快樂，為十天的「愛在豐榮」成長營拉開序幕。

來自新加坡的劉偉雄、張運花為協助台灣偏鄉孩子成長，先在新加坡向企業募款，組成動能成長中心志工團抵達台灣展開服務活動，昨天一大早志工帶孩子在高鐵雲林站快閃演出，以烏克麗麗和吉他伴奏，合唱「月亮圓」等多首新加坡民謠，讓車站充滿中秋節氛圍，隨即豐搭高鐵到高雄進行三天二夜城市交流學習之旅，再返校展開成長營課程。

豐榮國小校長李秉承指出，新加坡國際志工已經連續三年到校辦主題營隊，讓小朋友擺脫幼稚任性、不亂耍脾氣，學會自己負責及獨立。

高鐵公司公關吳貴英表示，新加坡這群志工都是社會及企業人士，利用自己的假期到台灣服務，讓人感動，如已被派駐日本東京的肖瀟專程從東京飛到台灣，只為給學生送張祝福卡片，為孩子加油後再飛回東京，犧牲奉獻的精神讓他覺得在台灣的孩子太幸福了。

李秉承說，新加坡志工來到台灣偏鄉服務，帶給孩子不同文化刺激，孩子及家長受益良多。

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  • 新加坡志工團帶著崙背豐榮國小學童開心演出。（記者廖淑玲攝）

    新加坡志工團帶著崙背豐榮國小學童開心演出。（記者廖淑玲攝）

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