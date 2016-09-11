〈中部〉芋頭餡防腐劑超標 續追上游來源
2016-09-11
〔記者王善嬿、翁聿煌／綜合報導〕中秋節將近，嘉義市衛生局上月二日起針對傳統市場、超市、量販店及糕餅店，抽驗月餅餡料及成品、烤肉醬、禽畜肉等七十件，檢驗結果十五日出爐，連鎖店「D2惡魔蛋糕」垂楊店的芋頭餡，驗出己二烯酸防腐劑○‧六六公克／公斤，超過不得驗出的標準，除要求業者下架，因餡料上游來自新北市的嘉元食品有限公司，全案已移交新北市衛生局進行後續查處。
新北市衛生局食品藥物管理科長劉君豪說，衛生局已要求嘉元食品將己二烯酸防腐劑超標的餡料立即下架，但業者表示餡料也是向上游工廠訂製，衛生局將繼續追查餡料來源。
嘉市衛生局食品衛生科長張育彰表示，「中秋專案」檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、農藥殘留、動物用藥等，其中「D2惡魔蛋糕」的芋頭餡，驗出己二烯酸防腐劑超標，上月中已責令業者下架停售；該防腐劑為合法食品添加物，多用於肉鬆、醬油等食品，但依規定餡料中不得檢出。
嘉市衛生局清查，「D2惡魔蛋糕」芋頭餡自嘉元食品購入，七月進貨量四到五公斤，剩餘五百公克，上月初進貨量四公斤，業者十五日將剩餘四‧五公斤下架，並已退貨給總公司。
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