〈中部〉不停車格閃收費 嘉市出招設阻隔

2016-09-11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府在民生南路（杭州一街到五街路段）增設路邊停車格，九月起收費，但民生公園側與停車格間，相隔約兩公尺寬公園用地車輛臨停區，有民眾將車子更靠右停在臨停區，新劃設停車格空蕩蕩，或停在停車格內反成併排停車，讓人左右為難；市長涂醒哲與市交通觀光處、建設處官員會勘，指示在原臨停區及停車格間設阻隔設施改善，預計兩週可完成。

繼之前民眾檢舉，有車主將車子「斜插」停在停車格內，經警方宣導及開罰，「斜插」情況減少，但昨有民眾發現，有人改將車子停在臨停區內，外側空留停車格亂象，拍照上傳「綠豆嘉義人」社群網站引發熱議；有網友留言，要揪人開車停在停車格內，「看他們怎麼出來？」也有網友問說，「停車會被開（罰）併排停車嗎？」

一名林姓車主表示，市府在公園臨停區外畫停車格，如停在停車格內，內側車輛出不來，車子可能遭報復、被刮壞，「讓人不敢停」，且臨停區有樹蔭，又不用繳停車費，令人左右為難。

交觀處交通行政科長賴義龍說，民生南路的興業西路到杭州五街路段，因地方反映民眾會將汽車「斜插」停放，造成停車秩序混亂，甚至因車尾超出車道，警方統計今年一到八月該路段車禍事故就有五起，五月劃設停車格整頓，為讓民眾適應，緩衝到本月開始收費；經警方宣導及開罰，已無車輛「斜插」，不料出現改將車子停在公園臨停區，不停在停車格內的情況。

市府建設處副處長羅資政表示，原公園臨停區是方便民眾到公園運動，又不影響路面車輛交通，現在將增設如防撞桿、路緣石等阻隔設施，改善停車亂象。