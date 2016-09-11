〈中部〉口湖鄉長補選戰況膠著 今投票
〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕口湖鄉長補選今天投票，選前之夜，四位候選人都卯足全力造勢，所到之處「凍蒜」聲震天，熱鬧滾滾，地方人士預測，勝負差距可能在二百票以內。
口湖鄉前鄉長蔡永常因涉案於七月初辭職，縣選委會依法進行補選，民進黨徵召縣議員林哲凌角逐，另縣議員蔡孟真、口湖鄉農會前總幹事呂老乾與鄉代王溪邊都以無黨籍參選，四人地方實力相當，選情激烈。
棄誰保誰仍存變數
地方人士分析，四位候選人都長期在地方經營，彼此樁腳與支持者重疊性高，選戰末期，已出現棄保攻防戰，若真出現棄保，將是選戰結果主要關鍵因素之一，不過，因四人聲勢並沒出現太大差距，「棄誰保誰」仍存在變數。
選前之夜，林哲凌在台中市長林佳龍、雲林縣長李進勇、前雲林縣長蘇治芬陪同於下崙地區掃街；蔡孟真在選戰倒數階段，選擇在椬梧順天宮舉辦造勢晚會，不少熱情支持者到場；王溪邊回到大本營也是最大票倉下崙掃街，請鄉親團結支持他；呂老乾則在大批支持者簇擁下於口湖市區掃街爭取支持。
因選情緊繃，暴力與賄選傳聞不斷，雲林地檢署檢察長鄭銘謙及縣警局長黃明昭昨天都到口湖視察選務，今天將支援七十名警力確保選舉順利進行。
投票率恐低於五成
口湖鄉長補選選舉人數二萬三千八百餘人，共設廿五個投開票所，選委會呼籲民眾踴躍投票，各候選人也透過臉書等社群網絡呼籲旅外口湖鄉親回家投票。
不過，地方人士指出，補選投票率原就不高，這次選舉又罕見選擇在週日投開票，隔天必須上班，返鄉投票意願恐怕不高，投票率可能低於五成。
民進黨自五二○後補選尚未拿下勝利，口湖鄉長補選民進黨能否順利止敗，讓這場偏鄉選戰深受矚目。
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