〈南部〉詐騙家族賣嬰兒用品 百人上當

2016-09-10

〔記者黃良傑／高雄報導〕看準年輕媽媽和家庭主婦撿便宜心態，沈姓男子聯手妻子、小姨子、岳母設6群組，以市價5、6折的嬰兒用品吸引被害人上鉤，卻未交貨，高市刑大傳喚沈男一家4人及林女、潘女、鄭女共7人，昨依詐欺罪嫌函送法辦。

詐得逾1500萬元

警方估計至少114人受騙，詐騙所得逾1500萬元，沈嫌（28歲）和妻子莊女（23歲）等人推稱是廠商延遲交貨，因部分群組有客戶糾紛和虧損，才無預警關閉，並非惡意詐欺；但受騙媽媽李女花153萬元，等了半年貨卻沒到，怕引發家庭革命不敢張揚。

刑大偵四隊調查這個家族詐欺集團，由沈男負責批貨、找訂單，岳母提供帳戶，妻子和小姨子（22歲）、友人潘女（29歲）、林女（22歲）管理群組、粉絲團，自103年起於網路刊登「俗賣」奶粉、尿布等嬰兒用品，以低於市價、買三送一、抽獎、批發價等噱頭，吸引許多被害人，除了自購還幫親友下單。

低價誘人上鉤

沈男一開始都有銀貨兩訖，但後來就拖欠貨品，也不退款，一拖就是6個月，甚至直接關閉群組。高雄陳姓新手媽媽花5萬元買奶粉、尿布等，等了3、4個月仍未見到貨，被莊姓姊妹一直以「廠商延後出貨」搪塞，怒向警方報案告詐欺。

新北一位媽媽為省家計，解掉銀行定存數十萬元，向莊姓姊妹下單，得知受騙怕被丈夫罵，只好騙家人僅損失幾千元。她拜託警方千萬別把通知書寄到家，否則會被家暴；不過，嫌犯莊女和莊母也因分錢不均內訌。

沈嫌網售商品多批自鄭女（41歲）的店，但她否認參與詐欺，供稱僅依訂單出貨，不過，警方發現沈嫌和妻子在網路截貼商品圖網售，並非實體店面的商品，警方認為鄭女應知情，一併函送法辦。